A Castelvecchio c’è la ’Befombola’

Al circolo paesano di Castelvecchio il periodo delle festività di chiuderà alle 15.30 del giorno dell’Epifania con un evento che caratterizza il circolo ormai da anni: è infatti in programma la caratteristica Befombola, la tombola dedicata alla Befana. Si vince con terno, quaterna, cinquina e tombola, per un pomeriggio in compagnia con tanti premi gastronomici.

Al termine della tombola, per la gioia dei più piccoli, arriverà la Befana, per chiudere le feste natalizie distribuendo dolci e dolcetti a tutti i presenti. La giornata è organizzata dal Gruppo Parrocchiale di Castelvecchio, in collaborazione con il circolo e il Pub La Pieve; il ricavato sarà utilizzato per le attività della Parrocchia dei Santi Tommaso e Ansano.