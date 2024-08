31° Trofeo Nevio Maionchi Memorial Nilvio Maionchi

Giornata da bollino rosso a Chiesina Uzzanese per il ’31° Trofeo Maionchi Nevio Memorial Maionchi Nilvo’ con 39 gradi. Il primo acuto al mattino nella gara Allievi (115 corridori al via e 34 arrivati) del bolzanino Brandon Fedrizzi, campione italiano in carica, titolo vinto a Marginone poco più di un mese fa dal giovane della Forti e Veloci di Trento. La corsa con un circuito pianeggiante in avvio seguito da tre passaggi sulla salita di Montecarlo, si è decisa con la fuga dei primi cinque dell’ordine di arrivo, i quali hanno conservato 10 secondi sugli inseguitori. In volata il campione italiano si è imposto con sicurezza sul sempre bravo Gaggioli del Team Valdinievole. Ordine di arrivo: 1) Brandon Fedrizzi (C.C. Forti e Veloci) km 75,8, in 1h55’40“, media km 39,320; 2)Luciano Gaggioli (Team Valdinievole); 3) Edoardo Ceccato (Infocars); 4) Leonardo Anichini (Empolese); 5) Andrea Tarallo (Il Pirata Vangi)); 6) Roveretto a 10"; 7)Borghi; 8) Gagno; 9) Ranieri; 10) Luci.

Capitolo Juniores. Nel pomeriggio con grande caldo di scena 78 corridori e successo per distacco dello spezzino Federico Cozzani (nella foto) del Team Franco Ballerini di Pistoia, sodalizio che sta attraversando un periodo di forma esaltante. Cozzani si è liberato di ogni avversario al quinto e ultimo passaggio sulla salita di Montecarlo dal versante di Poggio Baldino) ed ha raggiunto il traguardo a braccia alzate. Alle sue spalle si sono classificati a 18“ Emanuele Calabria (Casano) e Lorenzo Cordioli (Valeggio), quindi a 1’33" Leonardo Meccia (Team Vangi Il Pirata) e Nicholas Travella (Pool Cantù GB Junior): A seguire Laino, Rolando, Spezzani, Duarte e Gabelloni. Hanno concluso la gara in 23.

Antonio Mannori