Ad Alan Friedman il Premio Montecatini di giornalismo

Montecatini (Pistoia), 13 aprile 2023 – È ufficiale: il premio Montecatini di giornalismo sarà assegnato al giornalista statunitense Alan Friedman per 'Il prezzo del futuro’. La cerimonia di consegna del riconoscimento si terrà il 15 aprile allo stabilimento termale Tettuccio di Montecatini. In questa occasione sarà anche proclamato il vincitore del 13esimo premio Cerruglio, il concorso letterario di saggistica d'attualità organizzato dalla sezione di Lucca dell'Unuci, nell'ambito del Boofest. Per il Cerruglio i titoli finalisti, resi noto oggi, sono: ‘È la guerra, bellezza’ a cura di Luciano Tirinnanzi (Paesi Edizioni), 'La danza delle ombre’ di Guido Olimpio (La nave di Teseo), 'Ucraina’ di Alessandro Orsini (PaperFirst), 'Ucraina-Russia’ di Alessandro Gentili, Antonio Li Gobbi, Vincenzo Santo e Antonio Venci (Artestampa), 'Un giorno senza fine’ di Annalisa Camilli (Ponte alle Grazie).

Maurizio Costanzo