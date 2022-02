Firenze, 14 febbraio 2022 - E' arrivata l'annunciata e attesa perturbazione di San Valentino. Ma non sarà una svolta, anzi: una piccola parentesi prima di un anticipo di primavera.

In Toscana non arriverà la neve - attesa invece finalmente dopo due mesi al nord a partire dai 700 metri di quota, in certe zone fino a quote pianeggianti tra Piemonte e Lombardia - ma la pioggia, così come in Umbria e Lazio. Acqua che non basterà a colmare il grande deficit di precipitazioni di questi mesi: l'inverno sta passando senza freddo e senza pioggia e questo è tragicamente negativo, soprattutto per i campi e le riserve idriche. Comunque meglio di nulla: pioggia fra lunedì e martedì, ma da giovedì sarà primavera. Le rpevisioni del Lamma indicano per giovedì pomeriggio temperature sui 15-16 gradi dappertutto, venerdì previste punte di 20°, soprattutto sulla zona sud-ovest (Maremma e costa livornese).

Le previsioni del tempo: martedì 15 febbraio nottetempo e al primo mattino molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere anche a carattere di rovescio o temporale; neve in appennino oltre i 1000 metri. Dalla tarda mattina spiccata variabilità con nuvolosità irregolare e piovaschi e brevi rovesci a carattere sparso e intermittente. Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo. Mari mossi sul settore settentrionale (a nord dell'Elba), molto mossi su quello meridionale.

Mercoledì nuvoloso per nebbie e nubi basse durante la notte e nella prima parte del mattino. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità a partire dalle zone di nord-ovest fino a cielo coperto. In serata possibili deboli piogge sul nord ovest. Temperature minime in sensibile calo con locali gelate nei fondovalle. Massime stazionarie.