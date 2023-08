Ferragosto, caldo sopra la media ma bassa umidità. A Firenze domenica 39 gradi

Firenze, 11 agosto 2023 – Addio temperature quasi settembrine. Dopo una decina di giorni piacevoli, tornano i ‘bollini’. Oggi, sia Firenze che Perugia hanno quello giallo, che indica una situazione di ‘pre-allerta’. Ma sarà domenica che il caldo inizierà a picchiare. Sempre Firenze e Perugia avranno il bollino arancione (mentre domani resterà quello giallo).

Lo indica il bollettino del ministro della Salute che monitora quotidianamente il rischio di ondate di calore.

Da parte sua, il Lamma – nel suo consueto punto settimanale, – mostra “la presenza di un vasto campo di alta pressione, particolarmente consistente su tutta l’area del Mediterraneo”, che porterà appunto al ritorno del caldo. Domenica, previste massime fino a 39 gradi. E Ferragosto fino a 37. Ma la buona notizia c’è. "Il caldo nel complesso risulterà un po’ più sopportabile grazie ai bassi tassi di umidità”, fanno sapere dalla sala meteo. A livello di tendenza, la settimana dopo Ferragosto resterà sopra la media stagionale mentre il tempo potrebbe rompersi a fine mese.

Ecco le previsioni giorno per giorno:

11 agosto:

Sereno o poco nuvoloso. Sviluppo di nubi sui rilievi e in particolare su Amiata e Appennino settentrionale dove non si escludono isolati e brevi rovesci. Venti: deboli da sud, sud-ovest. Mari: poco mossi. Temperature: in ulteriore aumento. Punte di 34-36 gradi nelle zone interne.

12 agosto

Sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi di nord-ovest dove saranno possibili isolati rovesci (in particolare Appennino). Venti: deboli di brezza. Mari: poco mossi. Temperature: minime stazionarie; massime in lieve aumento con punte fino a 35-37 gradi sulle pianure interne.

13 agosto

Sereno con moderato sviluppo di nuvolosità cumuliforme in Appennino settentrionale dove non si escludono isolati e brevi rovesci temporaleschi. Venti: deboli di brezza, fino a moderati di Maestrale lungo la costa nel pomeriggio/sera. Mari: poco mossi. Temperature: in ulteriore aumento con massime in lieve calo sulla costa. Punte di 36-39 gradi nell'interno.

14 agosto

Sereno o poco nuvoloso. Modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi di nord-ovest. Venti: deboli variabili con rinforzi pomeridiani. Mari: poco mossi. Temperature: pressoché stazionarie. In pianura minime intorno a 20 gradi e massime che localmente potranno sfiorare i 40 gradi.

Ferragosto

Sereno o poco nuvoloso. Addensamenti pomeridiani sui rilievi di nord-ovest. Venti: deboli di brezza. Mari: poco mossi. Temperature: quasi stazionarie e ben superiori alle medie stagionali.

Ricordiamo infine che sono 4 i livelli di rischio utilizzati dal bollettino del ministero della Salute per informare i cittadini sulle ondate di calore previste: il bollino verde indica condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute; quello giallo di pre-allerta indica che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore; quello arancione indica temperature elevate e condizioni che possono avere effetti negativi in gruppi di popolazione suscettibili, come anziani e bambini. Infine il bollino rosso indica un'ondata di calore, con condizioni che comportano elevato rischio per tutta la popolazione.