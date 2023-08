Meteo Toscana, tornano 38 gradi. Bollino giallo a Firenze. “L’estate non è finita”

Firenze, 10 agosto 2023 – “Ormai il caldo-caldo non torna più”, “c’è già aria settembrina”. In questi giorni in cui l’aria di origine atlantica ha portato in Toscana temperature splendide e in certi casi perfino freddine si sente dire di tutto, ma non è così: “L’estate non è finita”, come si sente nel video settimanale del Lamma sulla situazione meteo nella regione. Non che siano commenti fuori luogo, perché i dati dicono che in questi giorni è stato davvero freddo per essere agosto: per esempio l’8 agosto la stazione meteo di Firenze Peretola ha registrato una minima di 10,3°, la nona minima più bassa mai osservata nel mese di agosto dal 1951 ad oggi e la seconda relativamente alla prima decade del mese, come spiega il Lamma.

Infatti, dopo il sollievo di questi giorni, le temperature torneranno a salire e anche in maniera decisa, soprattutto nelle zone interne e per la precisione tra Firenze e Prato. La colonnina salirà sopra la media della stagione toccando prima massime di 36° nelle zone interne nella giornata di venerdì, 37° sabato e 38° domenica e lunedì. Sarà quindi un ferragosto bollente. Non per nulla venerdì e sabato Firenze è tra le pochissime città d’Italia a essere indicata con il bollino giallo (le altre sono Perugia e Bolzano).

Intanto Copernicus, il servizio europeo che si occupa dell’osservazione della Terra, ha pubblicato il report di luglio 2023, che risulta essere stato il mese più caldo mai registrato, 0.7°C sopra la media 1991-2020 e +1.5°C oltre la media 1850-1900.