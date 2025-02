Toscana, temporali e maltempo: attenzione all’allerta gialla. Ed ecco dove nevicherà

Firenze, 7 febbraio 2025 – Una nuova allerta gialla per la Toscana. Dopo i danni provocati dalle precipitazioni il 1 febbraio torna la pioggia. Una serie di giorni di sole e di tempo stabile hanno caratterizzato la settimana tra il 4 e il 7 febbraio.

Le previsioni meteo in Toscana

Ma ora appunto, spunta di nuovo il maltempo. Con la Protezione Civile e la Regione che decidono per l’emissione di una allerta gialla per rischio idrogeologico.

Con possibili innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua minori, oltre a possibili smottamenti e frane. Non solo pioggia: sull’Appennino infatti tornerà la neve a partire dai 1200 metri circa. L’allerta parte dalla serata di venerdì 7 febbraio sulla zona costiera della provincia di Grosseto.

L'allerta gialla in Toscana prevista nella giornata di sabato 8 febbraio. Ci si aspettano precipitazioni piuttosto insistenti con possibile aumento dei livelli dei corsi d'acqua minori

Ma si estenderà in maniera decisa nella mattinata di sabato 8 febbraio e per tutta la giornata a un’amia zona. E’ in allerta gialla tutta la costa toscana, escluso il lembo nord della provincia di Massa Carrara. L’allerta, dalla costa, interesserà anche diverse zone dell’entroterra.

Ma ecco tutti i comuni interessati dall’allerta.

Province di Siena e Grosseto

Grosseto città, Capalbio (GR), Isola del Giglio (GR), Magliano in Toscana (GR), Monte Argentario (GR), Orbetello (GR) Abbadia San Salvatore (SI), CastellAzzara (GR), Cetona (SI), Manciano (GR), Piancastagnaio (SI), Pitigliano (GR), Radicofani (SI), Roccalbegna (GR), San Casciano dei Bagni (SI), Santa Fiora (GR), Sarteano (SI), Semproniano (GR), Sorano (GR) Arcidosso (GR) Campagnatico (GR), Castel del Piano (GR),Castiglione d’Orcia (SI), Cinigiano (GR). Civitella Paganico (GR), Montalcino (SI), Pienza (SI), San Quirico d’Orcia (SI), Scansano (GR), Seggiano (GR), Asciano (SI), Buonconvento (SI), Casole dElsa (SI), Castellina in Chianti (SI), Castelnuovo Berardenga (SI), Chiusdino (SI), Gaiole in Chianti (SI), Monteriggioni (SI), Monteroni dArbia (SI) Monticiano (SI), Murlo (SI), Radda in Chianti (SI), Rapolano Terme (SI), Siena (SI), Sovicille (SI) Trequanda (SI), Castiglione della Pescaia (GR), Follonica (GR), Scarlino (GR).