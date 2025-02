Pioggia implacabile in Toscana, alberi caduti e frane, esonda il fiume Cecina

12:08

Gli interventi in provincia di Livorno

Ecco un punto sugli interventi in provincia di Livorno e nel capoluogo da parte dei vigili del fuoco: "A Livorno interventi dei vigili del fuoco in corso da stamattina per far fronte ai danni generati dalla pioggia. A Castagneto Carducci soccorsi alcuni automobilisti in panne, a Cecina squadre al lavoro per il taglio, la rimozione e la messa in sicurezza di un albero caduto sulla sede stradale.