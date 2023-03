Meteo Toscana, caldo in arrivo: si toccheranno i 20 gradi. Attenti al vento forte

Firenze, 7 marzo 2023 – Vento forte su alcune zone della Toscana, ma senza danni, anche se in alcune aree c’è allerta gialla per la giornata di mercoledì: raffiche forti a nordest, in Valtiberina, Romagna Toscana (Firenzuola, Marradi, Palazzuolo) e nel bacino del Reno (alto appennino pistoiese-pratese). Nei prossimi giorni invece a tenere banco saranno le temperature da piena primavera, con 19° in pianura previsti per giovedì e un ulteriore aumento delle massime nella giornata di domenica.

Riguardo alle previsioni meteo del consorzio Lamma, mercoledì cielo nuvoloso o molto nuvoloso sulle province settentrionali con possibilità di piogge, variabile con ampie schiarite sul resto della regione. Deboli nevicate in Appennino oltre i 1400-1500 metri in ulteriore aumento di quota. I venti saranno moderati da sud-ovest con locali rinforzi. Temperatura in aumento e mare molto mosso a nord dell'Elba, mosso altrove.

Giovedì parzialmente nuvoloso, con addensamenti ancora consistenti sul nord-ovest dove saranno possibili residue piogge fino alla mattina. Temporanee schiarite nelle ore centrali della giornata, ma aumento della nuvolosità medio-alta dalla seconda parte del pomeriggio. Il vento sarà forte sui rilievi e sui versanti emiliano-romagnoli. Occhio alla temperatura: in ulteriore aumento, massime fino a 18-19 °C in pianura. Mare: mossi o molto mossi.

Venerdì cielo nuvoloso con possibili piogge sparse fino alla prima parte della giornata. Tendenza a miglioramento. Vento: deboli-moderati di Libeccio. Fino a forti sui rilievi, sull'Arcipelago e sulla costa centrale. Temperatura: minime stazionarie e massime in lieve calo al centro-sud.

Mare: mossi o molto mossi.