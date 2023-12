Previsioni meteo, c’è il super anticiclone con la bolla d'aria calda. Cosa cambia per Natale?

Firenze, 18 dicembre 2023 – Bel tempo e caldo su tutte le regioni. E’ merito del super anticiclone, un'autentica bolla calda, che dall'oceano Atlantico ha conquistato gran parte del continente.

Il meteorologo Antonio Sanò spiega che “l'anticiclone, almeno fino a mercoledì, sarà potentissimo e garantirà un tempo in prevalenza soleggiato su tutte le regioni. Soltanto sulla Pianura Padana potrebbero formarsi alcune nebbie mattutine (soprattutto mercoledì) con conseguente ristagno dell'aria e inquinamento della stessa”.

"Questa gigantesca bolla calda – continua Sanò - al suo interno ha temperature che a 1500 metri di altezza misurano valori superiori alla media di circa 12°C. È per questo motivo che nei prossimi giorni farà più caldo in montagna che in pianura. Basti pensare che sulle vallate alpine si potranno toccare, già da oggi, i 16-18°C, così come previsti in Sicilia e Sardegna”.

Il super anticiclone perderà, temporaneamente, un po’ della sua forza tra giovedì e venerdì quando la tempesta invernale presente su Scandinavia e Polonia scenderà di latitudine sfiorando l'Italia e nel contempo un vortice africano risalirà verso il Mar Ionio. Queste due situazioni avranno due effetti ben distinti e da non sottovalutare sull'Italia; il primo (la tempesta polare) l'ingresso di venti fortissimi di Maestrale attorno alla Sardegna e sul Mar Tirreno con piogge sulla Calabria (possibili raffiche fino a 100 km/h).

Il secondo alcune piogge sui settori ionici. In concomitanza con l'ingresso del Maestrale, i confini alpini vedranno forti nevicate sotto forma di bufera fino a zero metri e la Valpadana invece risentirà del favonio, con annesso aumento termico, anche importante.

Successivamente il super anticiclone tornerà a rinforzarsi regalando la vigilia di Natale, Natale stesso e pure Santo Stefano con il bel tempo e un clima piacevole di giorno».

Previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma:

Martedì 19 dicembre: Sereno salvo foschie e banchi di nebbia nelle pianure interne e nubi basse sulla costa centrale in mattinata. In serata addensamenti lungo la costa. Venti: deboli o assenti. Mari: poco mossi. Temperature: minime stazionarie in pianura, in ulteriore aumento sui rilievi; massime pressoché stazionarie. Marcata inversione termica.

Mercoledì 20 dicembre: Nebbia o nubi basse in mattinata. Dalla tarda mattina aumento della nuvolosità in prevalenza di tipo alto. Venti: deboli o assenti. Mari: poco mossi. Temperature: in diminuzione, più sensibile nei valori massimi sui rilievi. Inversione termica nelle valli.

Giovedì 22: sereno o poco nuvoloso con locali banchi di nebbia in mattinata e transito di velature nel pomeriggio. Venti: deboli orientali tendenti a disporsi da sud sud-ovest dal pomeriggio. Mari: mossi sul settore settentrionale, poco mossi su quello meridionale. Temperature: minime quasi stazionarie; massime in lieve aumento. Venerdì 23: sereno o poco nuvoloso salvo banchi di nebbia nei fondovalle in mattinata. Nubi in aumento nel pomeriggio. Venti: deboli variabili in rotazione da sud ovest con rinforzi in Arcipelago. Mari: moto ondoso in aumento fino a mare molto mosso a nord dell'Elba. Temperature: quasi stazionarie o in lieve aumento.