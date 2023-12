Meteo Toscana, che tempo farà a Natale. E la neve? Ecco le previsioni

Firenze, 15 dicembre 2023 – Natale con cielo nuvoloso, ma senza pioggia. E anche senza neve. Al momento sono queste le previsioni meteo che arrivano dal consorzio Lamma.

Se da oggi fino a martedì prossimo avremo sole e freddo, dal 20 dicembre fino a Natale “il tempo appare più nuvoloso, ma con basse probabilità di pioggia”. Sarà in transito una perturbazione che passerà sui Balcani, che però al momento non pare toccare la nostra regione. E’ per questo che non si annuncia neve, anche perché “da domenica arriverà aria piuttosto calda in montagna”.

Due sciatori all'Abetone (Acerboni / Foto Castellani)

Insomma, un Natale nuvoloso, ma senza gli ombrelli. E con temperature nella media.

"Se poi l’attesa perturbazione dovesse spostarsi più verso ovest, allora potremmo avere neve anche sui nostri rilievi”, proseguono dalla sala meteo del Lamma.

Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni:

Sabato 16 dicembre. Stato del cielo e fenomeni: in prevalenza sereno. Venti: deboli-moderati di Grecale con rinforzi sui rilievi orientali e meridionali e sulla costa centro meridionale. Mari: poco mossi sotto costa, mossi al largo a sud di Livorno.

Domenica 17 dicembre. Stato del cielo e fenomeni: sereno. Venti: deboli nord-orientali con locali raffiche sui rilievi meridionali. Mari: calmi o poco mossi.

Lunedì 18 dicembre. Stato del cielo e fenomeni: sereno. Venti: deboli variabili o assenti, tendenti a disporsi da ovest, nord-ovest nel pomeriggio sulla costa. Mari: calmi o poco mossi.

Martedì 19 dicembre. Stato del cielo e fenomeni: sereno salvo nubi basse sul Valdarno inferiore in sollevamento e dissolvimento nel pomeriggio. Venti: deboli o assenti. Mari: poco mossi.