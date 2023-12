Cortona, Natale si avvicina ed ecco un altro weekend di eventi e solidarietà

Arezzo, 15 dicembre 2023- Un altro fine settimana di divertimento e spettacoli a Cortona. Gli eventi di Natale propongono i mercatini e la casa di Babbo Natale, ogni sera lo spettacolo del «LightMapping» in piazza della Repubblica. Intorno a questo c’è un ricco programma di eventi. Si parte oggi e si replica anche sabato pomeriggio a Camucia con «Il gusto dello shopping a Camucia», con spettacoli e intrattenimenti. Questo venerdì al Teatro Signorelli alle ore 21 il concerto di Natale dell’Orchestra della Toscana. Sabato 16 dicembre giornata ricchissima, dopo l’inaugurazione dei lavori di ampliamento del nuovo nido comunale d’infanzia di Terontola, alle ore 11 a Sant’Agostino si terrà il convegno «Montessori in cucina e nella vita quotidiana». Alle ore 16 spazio a Paolo Giulierini e Helena Fracchia per «Archeologie, conferenza verso il 25^ anno della ‘Cortona School’ della University of Alberta» nella sala Medicea di Palazzo Casali. Alle 17.30 è di scena Natale nei ricordi della Compagnia «Gente di Santamarinova» alle Logge del Teatro Signorelli, seguono altri due concerti: alle 18 quello della Società Filarmonica Cortonese a San Domenico, mentre alle 21 quello della Corale Polifonica Laurentiana nella Sala Pavolini,

Domenica 17 dicembre dalle 9,30 fino al primo pomeriggio il Calcit Valdichiana, Auser e Proloco Cortona centro storico organizzano «Una rete di colori per la vita», in piazza della Repubblica in cui si raccolgono donazioni per Calcit Valdichiana e Fondazione Meyer con le coperte di lana realizzate dalle volontarie. Il pomeriggio di domenica sarà contrassegnato dalle iniziative a Terontola dove tutto il paese organizza mercatini e spettacoli in attesa del Natale. Alle 16 a Palazzo Casali si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica e la presentazione del libro «Colture e Culture», dedicato a Duilio Peruzzi. In centro storico alle 16 è in programma la nevicata in Piazza della Repubblica a seguire il coro dei bambini dell’Istituto Comprensivo Cortona 2, infine alle 18,30 il Concerto d'organo con Boldrini e Lorenzani in Cattedrale.

Sempre aperte le mostre al Centro convegni Sant’Agostino, del Fotoclub Etruria «I luoghi del cuore», degli alunni dell’istituto scolastico Cortona 1 con le opere di riciclo e riutilizzo grazie a Cartotecnica Moderna e la mostra Natale in arte a cura di Domenico Monteforte. Inoltre a Palazzo Ferretti la mostra «Guernica genesi di un capolavoro» è aperta ad ingresso libero fino al 7 gennaio.