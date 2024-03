Maltempo, vento forte in Toscana. All’Abetone raffica sopra i 200 all’ora

Firenze, 28 marzo 2024 – Il forte vento era annunciato e in effetti il libeccio si è fatto sentire in Toscana. Le raffiche erano state annunciate dal Lamma come “forti sulla costa e sui rilievi, moderati nell'interno con forti raffiche nel pomeriggio”.

Scatta una nuova allerta meteo in Toscana

A mattina inoltrata il record per la raffica più forte è stato registrato dalla stazione meteo di Croce Arcana (Abetone Cutigliano) con 216 chilometri orari; sempre in quota raffiche da 173 km/h alla stazione di Foce a Giovo (Coreglia Antelminelli, Lucca) e 116 km/h sul monte Romecchio (Barga, Lucca) ma l’anemometro ha fatto registrare raffiche sopra i 100 all’ora anche all’Argentario, a Campocecina (Massa-Carrara), a Montepulciano e Castiglione d’Orcia (Siena).