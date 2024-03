Pioggia e vento forte. Gli ambulanti costretti ad annullare il mercato

Per gli ambulanti del mercato settimanale del mercoledì ieri è stato semplicemente impossibile lavorare. La pioggia battente, aggravata dalle raffiche di vento, hanno reso complicata qualsiasi operazione, anche la più semplice. E così agli operatori non è rimasto che alzare bandiera bianca, annullando a malincuore uno degli appuntamenti considerati tra i più gettonati nell’intero panorama dei mercati in Toscana. Pensare che molti erano venuti a Forte con la vana speranza che le previsioni meteo fossero meno brutte rispetto agli annunci della vigilia. Invece alla fine sono stati costretti a sgomberare la piazza e a smontare i banchi, già allestiti, per evitare danni alle merci, alle attrezzature e alle tende di copertura dei punti vendita. Del resto su tutta la Toscana era stata diramata l’allerta meteo gialla fino a mezzanotte. Gli ambulanti, vista la vicinanza del “ponte“ pasquale, avrebbero sperato in condizioni meteo migliori, ma ieri hanno dovuto rinunciare a questa giornata lavorativa, non potendo fare diversamente.