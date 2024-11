Meteo Toscana, minime sottozero. Ma l’assaggio d’inverno è già finito

Firenze, 23 novembre 2024 – Il quarto sabato di novembre ha portato in Toscana un assaggio di inverno, almeno al mattino, con temperature sottozero (e in certe zone nemmeno di poco) al risveglio. A Palazzo del Pero (Arezzo) il record di giornata: -7.6° e non siamo in alta montagna, ma a 400 metri sul livello del mare. La provincia di Arezzo è la più fredda del giorno: a Monterchi -6.4°, Badia Agnano -6.3°, Ortignano -6.2°, stessa temperature a Gaiole in Chianti (Siena), vicini ai -6 anche Roccatederighi (Grosseto) e Foce a Giovo (Lucca), Amiata, Monteroni (Siena) e Cesa (Arezzo), -5° all’Abetone (Croce Arcana). La massima è stata 15.7° a Follonica, temperatura simile a Montecristo, Scansano, Orbetello, Pietrasanta, San Vincenzo e Donoratico.

Ma è stata una parentesi brevissima: un campo di alta pressione interessa il Mediterraneo centro occidentale e già da domenica arriveranno deboli correnti umide meridionali anche in Toscana, con possibili deboli piogge sulla parte più settentrionale, come riporta il Centro funzionale della Regione.

L'immagine del satellite Sentinel 3 di Copernicus del 23 novembre. Oltre alle Alpi innevate si nota il mare davanti le coste toscane colorato di azzurro-verde. E' l'effetto delle mareggiate che hanno interessato il litorale in questi giorni (foto postata dal Lamma)

Secondo le previsioni meteo del Lamma, domenica 24 novembre nuvoloso sulle zone settentrionali con possibilità di deboli piogge su Garfagnana e Lunigiana. Sul centro-sud poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Temperature in aumento le minime, le massime in aumento sulle zone occidentali.

Lunedì 25 parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Non escluse isolate piogge più probabili sui rilievi settentrionali. Temperatura in ulteriore lieve aumento.

Martedì 26 nuvoloso o molto nuvoloso con possibili piogge sparse in particolare sul nord ovest. Temperatura in aumento, anche sensibile nelle minime: minime in doppia cifra quasi ovunque.

Mercoledì 27 cielo nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse.