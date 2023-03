Meteo Toscana, alti e bassi: inizio settimana con il calo delle temperature

L’allarme siccità in Toscana: fiumi in deficit di piogge. "Falde, livelli bassi"

Firenze, 24 marzo 2023 – Che tempo farà nei prossimi giorni in Toscana? Il Consorzio Lamma fa il punto nel consueto appuntamento del venerdì.

E’ primavera e talvolta ci si dimentica che, soprattutto a inizio stagione, la variabilità è normale. Proprio in questo fine settimana si vedranno alti e bassi che stridono con le temperature piuttosto alte di questi giorni.

"E’ un periodo tipicamente primaverile – dice Tommaso Torrigiani del Lamma – Ci attendiamo un ingresso breve freddo a inizio settimana per tornare a situazioni più gradevoli già nel fine settimana”. Fra domenica e lunedì arriva aria fredda ma niente di drammatico: durerà poco, martedì scenderanno decisamente perfino col rischio di qualche gelata nelle pianure interne, già da mercoledì si torna nella norma e si va a crescere fino ai 20° e oltre attesi fra giovedì e venerdì.

I venti gireranno spesso. Nel dettaglio, lunedì il maestrale porterà via le nuvole da gran parte della regione, solo nelle zone più orientali ci potranno essere delle piogge. Martedì sole ma dovrebbe soffiare il grecale, vento asciutto ma freddo con temperature massime sui 14° mentre mercoledì il libeccio porterà nuvole e umidità fino allo scirocco di giovedì con temperature di nuovo in aumento.

E la neve? Sembra ormai un ricordo, ma ci potrebbe essere qualche “spolveratina” in montagna, non certo a quote collinari.

La tendenza per i giorni successivi è molto incerta e chi si chiede che tempo farà a Pasqua resterà deluso perché è ancora troppo presto per dire se sarà con il sole o con la pioggia.

Sul fronte della siccità si è parlato molto della situazione attuale: nei primi due terzi del mese c’è stato un recupero tanto che al momento la situazione non è critica come invece al Nord. Solo nel Nord Ovest della Toscana la situazione è lievemente sotto la media. Saranno i prossimi mesi ad essere cruciali.

Lu.Bo.