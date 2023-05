Meteo: torna l’anticiclone Zefiro, ecco cosa ci aspetta e quanto potrebbe durare

Firenze, 26 maggio 2023 – Dopo settimane di tempo instabile che ha portato sulla nostra Penisola temporali e bombe d’acqua, il weekend in arrivo sarà caratterizzato da condizioni meteo perlopiù stabili in tutta Italia.

Tanto sole dunque ma anche qualche temporale pomeridiano soprattutto sui rilievi. Temperature in aumento ma con valori intorno alla medie del periodo, massime che potrebbero localmente anche avvicinarsi ai 30 gradi.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano indicano un incremento dell'instabilità pomeridiana per gli ultimi giorni di maggio con acquazzoni e temporali sparsi in Italia.

Estate meteorologica al via dal 1 giugno con sole e temporali anche per la Festa della Repubblica.

Nel weekend dunque il tempo migliorerà anche al Sud complice l'ulteriore espansione dell'Anticiclone di Londra: in pratica parliamo dell'Anticiclone delle Azzorre in trasferta molto a Nord, verso l'Inghilterra. Si tratta dello stesso Anticiclone Zèfiro che ci aveva protetti a inizio settimana.

Adesso Zèfiro si espanderà di nuovo verso l'Italia con la sua alta pressione, e per fortuna non avrà connotati africani: un anno fa con l'anticiclone africano si boccheggiava già dal caldo asfissiante, quest'anno le temperature sono sopportabili, per adesso.

Sia nel weekend che fino al Ponte del 2 giugno la situazione sarà tipicamente tarda primaverile e non calda africana: avremo mattinate soleggiate, pomeriggi con frequenti temporali specie a ridosso dei rilievi e temperature intorno ai 30 gradi, ma senza eccessi africani.

Il maltempo interesserà nel corso dei prossimi giorni soprattutto la Penisola Iberica e l'Algeria dove sono attesi violenti nubifragi, il caldo insopportabile invece sarà confinato alla Libia e per ora senza intenzioni di migrazione verso Nord.

Per l'inizio di giugno e dunque dell'estate meteorologica, si attendono fasi soleggiate alternate a temporali in un contesto termico caldo ma senza eccessi.

Dopo un fine settimana tutto sommato meno instabile, con temporali più diffusi su Appennino meridionale, zone interne delle Isole nel pomeriggio, l’inizio della prossima settimana vedrà ancora l’assenza dell’alta pressione e dunque una fase meteo ancora una volta all’insegna dell’instabilità e dei temporali.