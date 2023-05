Maltempo, grandinata e allagamenti a Impruneta. Il meteo non dà tregua

Impruneta (Firenze), 25 maggio 2023 – Mercoledì è toccato a Bagno a Ripoli e Rignano, oggi a Impruneta: nel primo pomeriggio una grandinata si è abbattuta sulla zona, breve e intensa, tanto da far scorrere l’acqua a fiumi come si vede per esempio nel video girato in piazza Buondelmonti.

Del resto le previsioni avevano chiaramente indicato che in questa settimana avremmo assistito a una strana alternanza fra la primavera-estate del mattino e i bruschi colpi del maltempo nel pomeriggio. almeno fino a oggi, così è stato… E attenzione anche per la giornata di venerdì, con la nuova allerta gialla diramata dalla Regione per l’Alto Mugello.