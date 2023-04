Meteo: ancora maltempo. Ma nel weekend cambia tutto. 25 aprile a rischio pioggia

Firenze, 18 aprile 2023 – Il bel tempo non ne vuole proprio sapere, almeno fino a venerdì, di fare il suo ingresso nel nostro Paese. Nei prossimi giorni dunque avremo un meteo assai instabile su tutto il territorio Italiano con fenomeni, che soprattutto nelle ore pomeridiane, potranno assumere anche carattere temporalesco.

Solo nel weekend in arrivo, grazie a un piccolo promontorio anticiclonico in estensione sul Mediterraneo centrale, vedremo sole e temperature in aumento.

Tra domani pomeriggio e giovedì sono previsti dunque temporali, anche di forte intensità soprattutto al Nord. Il 'bello’, secondo il meteorologo Lorenzo Tedici, arriverà nel weekend: “Il mese di aprile, dopo i temporali dei prossimi 3 giorni sembra voler mettere la testa a posto: questo mese capriccioso, dal weekend, tornerà a regalarci sole e temperature superiori ai 23-24 gradi, come è giusto che sia, almeno dal punto di vista climatologico, in questo periodo dell'anno”.

Secondo le previsioni del centro Meteo Italiano ci sono ampie possibilità di un nuovo peggioramento proprio nei giorni del ponte del 25 aprile. Possibile fase più mite e stabile solo per gli ultimi giorni del mese.

Martedì 18. Al nord: poco nuvoloso, mite. Al centro: diffusa instabilità su tutti i settori. Al sud: temporali e piogge sparse, sole in Sicilia.

Mercoledì 19. Al nord: dal sole al maltempo con temporali anche intensi. Al centro: instabilità pomeridiana. Al sud: temporali e piogge specie sui settori peninsulari. - Giovedì 20. Al nord: maltempo di stampo a tratti invernale. Al centro: instabile. Al sud: graduale miglioramento con schiarite alternate a veloci acquazzoni.

Tendenza: miglioramento durante il weekend con temperature in aumento e prevalenza di sole, probabile perturbazione lunedì 24 aprile.

Previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma:

Mercoledì 19 – Sereno o poco nuvoloso in mattinata, aumento della nuvolosità nel pomeriggio con rovesci o temporali nelle zone interne, più probabili sull'Appennino settentrionale, Colline Metallifere e Amiata. Di nuovo sereno in serata. Venti: deboli occidentali con rinforzi sull'Arcipelago e sulla costa. Mari: poco mossi. Temperature: minime in calo, in aumento le massime fino a circa 20-21 °C nell'interno e 17-18 °C sulla costa.

Giovedì 20 - In prevalenza nuvoloso con rovesci o brevi temporali durante le ore centrali della giornata nelle zone intere. Schiarite in serata. Venti: deboli meridionali con rinforzi su costa e Arcipelago. Mari: poco mossi. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo.

Venerdì 21: poco nuvoloso al mattino per velature e locali addensamenti, nel pomeriggio possibili locali rovesci o temporali sulle zone appenniniche. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: minime pressoché stazionarie, massime in aumento.

Sabato 22: in prevalenza poco nuvoloso. Venti: debole variabile. Mari: poco mossi. Temperature: in aumento.