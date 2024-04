Meteo: in Toscana scoppia l’estate all’improvviso. Caldo anomalo con temperature fino a 27 gradi

Firenze, 3 aprile 2024 - Temperature in salita. Dopo una Pasqua non esaltante dal punto di vista meteorologico, arriva il bel tempo. In particolare il prossimo fine settimana “avremo massime di 23-24 gradi e, tra lunedì 8 e martedì 9 aprile toccheremo i 27 gradi. Insomma, nelle ore centrali della giornata avremo un piccolo assaggio d’estate”. È quanto fanno sapere dal Lamma.

Ma c’è una data in cui c’è un vero e proprio cambio di marcia: è dalla giornata di domani, 4 aprile, quando “il tempo andrà via via a migliorare”. Per domani si segnalano punte di 20-22 gradi. Venerdì meteo favorevole e, dicevamo, fine settimana all’insegna del sole e del tepore primaverile. La settimana prossima inizierà con temperature ancora più elevate, che poi via via si abbasseranno, “fino a tornare nella media del periodo”. Nuove perturbazioni all’orizzonte? “Al momento no. L’alta pressione sembra durare tutta la prossima settimana”.

Insomma è in arrivo una vera e propria 'bolla calda’ che porterà temperature ben oltre le medie del periodo. Anche il meteorologo Lorenzo Tedici fa sapere che “il primo weekend dopo Pasqua sarà di bel tempo”. “Il 6-7 aprile - sottolinea Tedici - il sole dominerà in lungo e largo e arriveremo a toccare localmente i 30 gradi anche al nord, con un'anomalia termica di almeno 6-8 gradi rispetto alle medie climatologiche di inizio aprile. A 2000 metri, anche sulle Alpi, si supereranno addirittura i 16-17 gradi”.

Previsioni meteo a cura del consorzio Lamma. Giovedì 4 aprile: nuvoloso sulle zone settentrionali (possibili pioviggini sul nord-ovest), poco nuvoloso su quelle centrali e meridionali. Ulteriore miglioramento in serata. Venti: deboli meridionali. Mari: tra poco mossi e mossi. Temperature: minime stazionarie o in locale calo, massime in aumento con punte di 20-22 gradi.

Venerdì 5 aprile: poco nuvoloso o velato. Possibili banchi di nebbia nubi basse nelle prime ore del mattino nelle vallate dell'interno. Venti: deboli meridionali, fino a moderati sull'Arcipelago e sottovento all'Appennino. Mari: poco mossi. Temperature: minime in lieve calo e massime in lieve aumento. Sabato 6 aprile: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli. Mari: poco mossi. Temperature: massime in ulteriore lieve aumento. Domenica 7 aprile: sereno o poco nuvoloso salvo transito di velature. Venti: deboli meridionali. Mari: poco mossi. Temperature: massime in ulteriore aumento, fino a 24 gradi.