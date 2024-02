Meteo: maltempo in arrivo, rischio temporali e nevicate in Toscana. Dove e quando, le previsioni

Firenze, 7 febbraio 2024 – L’inverno sta per riprendersi la scena. Oramai l’anticiclone Zeus ha davvero le ore contate. Nel dettaglio questa sarà l’ultima settimana con temperature miti poi torneranno pioggia e neve.

Si segnalano infatti «altri quattro giorni 'caldi’ oltre la media del periodo su gran parte del Paese. L'anticiclone subtropicale prima e venti meridionali poi, riusciranno a mantenere la colonnina di mercurio oltre i valori medi tipici di questo periodo, normalmente uno dei più freddi dell'anno. In particolare, nonostante nel weekend siano attese delle precipitazioni, i venti di scirocco e di 'libeccio caldo’ manterranno ancora il sapore primaverile degli ultimi giorni.

Ma, dalla prossima settimana, dal 12 febbraio fino al 10 marzo, le previsioni sub-stagionali e i vari indici meteorologici prevedono un generale ritorno all'Inverno con valori non particolarmente rigidi, ma comunque non caldi o anomali come negli ultimi giorni» spiega il meteorologo Lorenzo Tedici. Intanto “le prossime ore saranno comunque caratterizzate da valori termici straordinari per questo periodo dell'anno”.

Un primo cambiamento si paleserà venerdì 9 con l'arrivo di un ciclone denominato 'Pulcinella’, in pieno stile carnevalesco (il martedì grasso quest'anno cade il 13 febbraio e le Ceneri il 14 in concomitanza con San Valentino): «Con il Ciclone Pulcinella sono attese piogge diffuse al Nord, moderate tra Liguria e Lombardia ed il ritorno della neve sulle Alpi a quote medie, oltre i 1500 metri. Localmente le piogge interesseranno anche il versante tirrenico. Da sabato la situazione diverrà instabile anche al Centro-Sud e un pò 'sciroccata’ ovunque: soffieranno venti miti di Scirocco dal Nord-Africa e quindi il freddo sarà ancora lontano. Domenica, infine, il Ciclone Pulcinella si approfondirà dal Mar Tirreno Centrale verso la Campania, verso il luogo di nascita della maschera (Acerra, Napoli) e porterà piogge e rovesci quasi ovunque da Nord a Sud: arriverà la prima giornata di maltempo dopo tante settimane, accompagnata da venti occidentali, ancora non freddi».

Previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma: Giovedì 8 febbraio: molto nuvoloso o coperto con possibilità di locali e deboli piogge o pioviggini, più frequenti sulla provincia di Massa-Carrara. Timide e locali schiarite pomeridiane. Venti: deboli o moderati sud occidentali. Mari: mossi. Temperature: senza sostanziali variazioni, ancora decisamente miti per il periodo.

Venerdì 9 febbraio: Molto nuvoloso con piogge sulle zone nord occidentali, in estensione al resto della regione dalla tarda mattinata. Neve oltre 1700-1900 metri. Venti: moderati di Scirocco con rinforzi in Arcipelago e lungo il litorale. Mari: mossi tendenti a molto mossi. Temperature: in ulteriore aumento e su valori molto miti nonostante la nuvolosità.

Sabato 10: coperto con precipitazioni di debole-moderata intensità. più abbondanti sul nord-ovest. Neve oltre 1700-1900 metri. Venti: di Scirocco, deboli o moderati nell'interno, fino a forti sulla costa maremmana. Mari: molto mossi. Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo.

Domenica 11: nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse e intermittenti, localmente a carattere di rovescio. Neve oltre 1500-1600 metri. Venti: deboli-moderati di Libeccio con rinforzi su Arcipelago, costa centrale e rilievi. Mari: tra mossi e molto mossi. Temperature: stazionarie o in lieve calo.