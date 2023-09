Meteo, l’autunno entra nel vivo con pioggia e temperature giù. Quando e dove

Firenze, 21 settembre 2023 – L’autunno sta per entrare nel vivo. E lo farà nelle prossime ore. La lunga estate 2023 e la robusta alta pressione nordafricana crolleranno sotto i colpi di un ciclone equinoziale.

Una prima fase perturbata, con acquazzoni e temporali, entrerà in azione sulla Toscana e sulla Penisola tra venerdì e sabato. Il weekend sarà dunque all'insegna dell’instabilità prima al Centro-Nord e poi sulle regioni del Sud quando da domenica inizierà ad isolarsi una goccia fredda tra Italia e Balcani.

Il meteorologo Andrea Garbinato spiega che “in concomitanza con l'equinozio d'autunno, che cadrà alle 8.49 di sabato, avremo maltempo diffuso da Nord a Sud, su tutta l'Italia, con fenomeni anche intensi e un calo generale delle temperature”

In particolare sabato 23 è prevista la formazione di un ciclone equinoziale, una tempesta tipica del periodo: infatti, in questa fase dell'anno le zone polari iniziano a raffreddarsi e l'alta pressione perde vigore sul Mediterraneo permettendo l'ingresso di masse d'aria dal Nord Europa.

Lo scontro tra le masse d'aria di estrazione polare ed il caldo preesistente sul nostro Paese genera dunque cicloni equinoziali e, mediamente dopo 2-3 fenomeni di questo tipo, le temperature scendono definitivamente verso valori tipici autunnali, lasciando alle spalle l'estate.

«Il ciclone - aggiunge Garbinato - si formerà sabato 23 con correnti atlantiche molto instabili in ingresso proprio dalla Svizzera: il ciclone raggiungerà poi nel weekend anche il Sud con una lunga fase di vero e proprio maltempo.

Ma ovviamente, come abbiamo già visto, le piogge sono cadute, cadono e cadranno anche prima del ciclone equinoziale di sabato, a causa di due perturbazioni in arrivo da Sud-Ovest e da Nord-Ovest: dapprima dalla Spagna un nucleo instabile mediterraneo, già in transito, porterà ancora piogge e rovesci al Centro-Nord, in seguito da domani un intenso fronte atlantico in discesa dalla Scozia rinvigorirà lo stesso maltempo con temporali anche più forti e qualche nevicata sull'arco alpino oltre i 2200 metri.

Di contro, fino all'ultimo giorno d'Estate il Sud vivrà una fase caldissima e in prevalenza soleggiata con picchi di 36° in Puglia, 35°C in Sicilia e 34°C in Calabria», «durante il weekend con la formazione del ciclone equinoziale i fenomeni si estenderanno anche al Sud con rovesci forti che raggiungeranno già sabato mattina la Campania e la Sicilia, poi tutto il meridione entro la sera.

Al Centro sabato, durante l'Equinozio, avremo una fase di spiccato maltempo così come al Nord-Est, mentre al Nord-Ovest potrebbero arrivare momenti più asciutti.

Infine, domenica 24, con il ciclone in azione, il tempo sarà molto perturbato su gran parte d'Italia, soprattutto al Sud e sul medio Adriatico anche se si teme la risalita di un fronte molto attivo di piogge e rovesci verso la Romagna e il Triveneto».

Mentre per quanto riguarda la prossima settimana, gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano da lunedì 25 temperature poco sotto la media e condizioni meteo instabili sulle regioni meridionali. Un vasto anticiclone in espansione sull'Europa porterà invece maggiore stabilità al Nord Italia con temperature in generale rialzo.

Giovedì 22: in nottata e al primo mattino precipitazioni sparse, anche temporalesche soprattutto sulla costa e sulle zone limitrofe. Variabile per il resto della giornata con possibilità di locali rovesci sulle zone interne e sul nord-ovest in particolare. Venti: da deboli a moderati meridionali. Mari: mossi. Temperature: massime in lieve diminuzione, sensibile sulle zone settentrionali. Venerdì’ 23: Nuvoloso o molto nuvoloso. Rovesci e temporali sparsi sulle zone centro-settentrionali, in particolare sul settore di nord ovest, province di Livorno, Pisa, Massa-Carrara, Lucca e Pistoia. Venti: deboli meridionali con rinforzi sulla costa. Mari: mossi o molto mossi a largo. Temperature: in aumento di 2-3 gradi nelle zone interne. Sabato 23: in nottata e al primo mattino residui rovesci e temporali sparsi al sud e sulle zone orientali. Tendenza a successivo rasserenamento. Venti: moderati occidentali sulla costa, deboli nell'interno. Mari: mossi o molto mossi a largo. Temperature: in calo nelle zone centro-meridionali. Domenica 24: molto nuvoloso. Piogge e locali rovesci soprattutto sulle zone interne e orientali. Venti: moderati danord, nord-est. Mari: mossi. Temperature: in calo.