Arriva la pioggia forte: allerta meteo in Toscana, quando e dove

Firenze, 20 settembre 2023 – Un primo assaggio di autunno in Toscana, con l’inizio di una perturbazione che porterà pioggia e, da sabato, secondo il Lamma, anche a un primo vero calo delle temperature che segneranno la fine dell’estate. Scatta dunque una allerta meteo che interessa la Toscana. Attese piogge anche forti, per cui la Regione per bocca del presidente Eugenio Giani mette in allerta i cittadini attraverso i social network. Potrebbero, il condizionale è d’obbligo, verificarsi fenomeni anche intensi. Dunque attenzione anche e soprattutto alla guida.

Previsioni meteo Toscana

Allerta meteo

L’allerta gialla è doppia: riguarda sia i temporali forti, quindi rovesci anche di notevole entità e il rischio idrogeologico, con possibili innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua minori. L’allerta scatta dalle 22 di oggi mercoledì 20 alle 12 di giovedì 21 settembre e riguarda la costa toscana dal litorale pisano fino a tutta la provincia di Grosseto. Interessato in parte anche l’interno della costa alle spalle della riviera etrusca, tra Pomarance, Castellina Marittima, Monteverdi Marittimo, Riparbella.

Previsioni

Secondo il Lamma Toscana questa instabilità proseguirà per tutto il weekend, fino a domenica inclusa. E porterà, dalla giornata di sabato, anche a un calo delle temperature, con le massime che quasi ovunque potrebbero non andare oltre i 21 gradi. Nella giornata di venerdì i rovesci interesseranno la zona nord della Toscana. Sabato mattina dovrebbe tornare il sereno quasi ovunque ma poi nuovi temporali sono attesi per domenica.