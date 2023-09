“Il caldo afoso ha le ore contate”. Pioggia e temporali in arrivo: ecco quando

Firenze, 19 settembre - Una tregua dal caldo afoso di questi giorni. Da qui a sabato nella nostra regione transiteranno due perturbazioni che, finalmente, faranno un po’ abbassare le temperature. Facciamo il punto della situazione con Giorgio Bartolini del consorzio Lamma.

Quando arrivano pioggia e temporali

“La prima perturbazione - ci spiega, - farà il suo ingresso domani, portando piogge su buona parte della Toscana. Si tratterà di precipitazioni sparse, mentre nella notte tra giovedì e venerdì potrebbero verificarsi anche dei temporali”.

Domani le massime saranno intorno ai 28 gradi. Quindi, l’aria si farà decisamente più respirabile. Giovedì 21 le massime dovrebbero scendere ulteriormente a 25 gradi. E venerdì 22 “arriveranno dei temporali, soprattutto nella seconda parte della giornata”.

Cosa succede nel fine settimana

E il fine settimana? “Nella prima parte di sabato avremo delle precipitazioni, poi il tempo si stabilizzerà. Domenica sarà una giornata migliore, all’insegna del meteo favorevole”. All’inizio della prossima settimana, però, “le temperature potrebbero tornare un po’ sopra la media”. Insomma, un’altalena.

Le previsioni

Martedì 19 settembre. Ampie schiarite al centro-nord con residua nuvolosità tra le province di Firenze, Siena e Arezzo; velato al sud. Tendenza ad aumento della nuvolosità alta e stratificata anche sulle zone centro-settentrionali dalla sera. Venti: sostenuti occidentali, moderati nell'interno, fino a forti sull'Arcipelago tra Capraia e Gorgona, crinali appenninici e versanti romagnoli. Mari: mossi, a tratti molto mossi a nord dell'Elba. Temperature: massime in lieve calo (27-29 °C in pianura).

Mercoledì 20 settembre. Molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni sparse dal pomeriggio sulle province meridionali in graduale estensione al resto della regione. Venti: deboli variabili, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali. Mari: poco mosso. Temperature: in diminuzione.

Giovedì 21 settembre. In nottata e al primo mattino precipitazioni sparse, anche temporalesche. Variabile per il resto della giornata con possibilità di locali rovesci nelle zone interne. Venti: da deboli a moderati meridionali. Mari: mossi. Temperature: stazionarie su valori in linea con le medie del periodo.

Venerdì 22 settembre. Nuvoloso. Nel pomeriggio-sera rovesci e temporali sparsi sulle province centro-settentrionali, in particolare sui settori di nord ovest. Venti: moderati meridionali. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: in aumento di 2-3 gradi (massime tra i 24 e i 27 °C in pianura).

Sabato 23 settembre. In nottata e al primo mattino transito di rovesci e temporali sparsi. Tendenza a successivo, rapido, rasserenamento. Venti: moderati-forti occidentali. Mari: molto mossi. Temperature: in calo.