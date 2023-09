Pioggia e nuvole nel weekend, ma nella prossima settimana torna il caldo

Firenze, 15 settembre 2023 – Meteo instabile, come in Toscana così in tutta Italia. Gli esperti sottolineano infatti che nel weekend tra venerdì 15 e domenica 17 settembre potrebbero essere registrate precipitazioni sparse nella regione, con pioggia, cielo nuvoloso e temperature in lieve calo. Ma da domenica sulla penisola, fa sapere Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, si assisterà a un “vero e proprio ribaltone meteo. Le temperature saliranno in modo vertiginoso ed improvviso anche di 6-8 gradi fino a sfiorare i 40°C in Sardegna e i 36 in Puglia e Sicilia. Ma il termometro salirà anche al Nord fino a quasi 30 gradi in alcune zone della Pianura Padana”.

Nel dettaglio, sottolineano gli esperti de iLMeteo.it, una perturbazione atlantica proveniente dal Nord Europea provocherà qualche veloce scroscio tra nord ed alta Toscana con un po’ di vento e temperature nuovamente in leggera flessione su queste zone, ma il resto del centro e al sud sarà caratterizzato da un caldo fuori stagione.

Le previsioni meteo in Toscana

Queste le previsioni meteo dei prossimi giorni elaborate dal consorzio Lamma:

Venerdì 15 settembre. Cielo poco nuvoloso al mattino con addensamenti pomeridiani che potranno dar luogo a locali e brevi rovesci temporaleschi più probabili su Appennino, Colline Metallifere e Amiata. In serata velature, anche consistenti, in arrivo da ovest. Venti: deboli meridionali. Mari: poco mossi.

Sabato 16 settembre. Nuvoloso per nubi inizialmente alte e stratificate; dal pomeriggio addensamenti compatti a partire da Arcipelago e costa associati a precipitazioni prevalentemente temporalesche, in estensione nel corso della sera alle zone interne, in particolare quelle centro meridionali. Venti: meridionali, deboli nell'interno, moderati di Scirocco sulla costa. Mari: mossi o poco mossi sottocosta.

Domenica 17 settembre. Poco nuvoloso per velature più consistenti in mattinata; possibili nebbie mattutine sulle vallate interne, in particolare quelle appenniniche, del senese e dell'aretino. Venti: tra deboli e localmente moderati di Scirocco. Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Lunedì 18 settembre. Cielo poco nuvoloso con transito di velature via via più compatte e consistenti; in serata non si escludono precipitazioni anche temporalesche sul nord ovest. Venti: deboli meridionali, fino a moderati di Scirocco in Arcipelago. Mari: mossi al largo; poco mossi sottocosta.

Martedì 19 settembre. Possibili residue precipitazioni sparse nottetempo e al primo mattino; in mattinata e nel pomeriggio prevalentemente poco nuvoloso o velato. Venti: sostenuti occidentali. Mari: mossi.