Meteo: un sabato autunnale. Poi riesplode l’estate

Firenze, 14 settembre 2023 – Un mix perfetto di pioggia e sole. E’ lo scenario che caratterizzerà la nostra penisola nel fine settimana.

Dunque il transito di un piccolo cavetto d'onda sull'Europa centrale porterà un aumento dell’Instabilità sulle regioni del Nord Italia dove tra oggi e l'inizio del weekend non mancheranno acquazzoni e temporali sparsi con un calo delle temperature, almeno fino a sabato.

Poi il caldo, con picchi anche di 38 gradi, specie in Sardegna, tornerà a farla da padrona. La prossima settimana avremo quindi ancora temperature sopra media specie al Centro-Sud, nessuna svolta autunnale prima della terza decade del mese.

Insomma passeremo da ombrelli a ombrelloni in pochi giorni, in un'altalena meteo che ci sorprenderà sempre di più in questo bizzarro 2023.

Nel dettaglio acquazzoni sparsi nelle prossime ore al Nord con un'intensificazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata; le temperature massime localmente in Pianura Padana si porteranno anche sotto i 25 gradi. Qualche acquazzone bagnerà pure la Toscana, l'Umbria e le Marche e anche su queste regioni avvertiremo un leggero calo termico. Solo al Sud il termometro segnerà ancora i 35 gradi, in particolare in Sicilia.

Domani, 15 settembre il copione sarà simile, con temporali al Nord e qualche acquazzone anche al Centro, accompagnato comunque da ampie schiarite. Il caldo del Sud si estenderà di nuovo verso la Puglia con 33-34 gradi, mentre a Torino e Milano non andremo oltre i 23-25 gradi.

Sabato sarà quasi autunnale del fine settimana con massime sui 20 gradi al Nord, nuvoloni e piogge a tratti persistenti su Liguria, Appennino settentrionale e dal pomeriggio anche su Emilia Romagna, Triveneto e Toscana.

Ma domenica la risalita di aria molto calda dalla Tunisia porterà il sole ovunque con la colonnina di mercurio a 33 gradi a Terni, 34 a Benevento e 38 ad Oristano per citare alcune delle città più calde, ma anche quasi 30 gradi a Milano.