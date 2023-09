Meteo, prime piogge sparse in Toscana. Lamma: “Fenomeni debolissimi”. Domenica torna il caldo

Firenze, 13 settembre 2023 - Cielo nuvoloso, pioggerelle sparse. Sì, da oggi il tempo è cambiato. “Si tratta di fenomeni abbastanza irrilevanti, comunque”, ci tengono a ribadire dal Lamma. In tutta la Toscana oggi sono previsti fenomeni isolati, brevi. Domani, invece, potrebbe cadere qualche goccia sull’Appennino. Mentre il 15 settembre la prima campanella suonerà sotto un bel sole. Il peggioramento è atteso per sabato, quando dobbiamo attenderci anche dei temporali. Domenica, invece? Sarà una bella giornata estiva, con massime fino a 31-33 gradi nelle zone interne (5-6 gradi sopra la media).

Oggi, 13 settembre

Parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti in mattinata. Possibili brevi deboli piogge, più probabili sulle zone settentrionali. Poco nuvoloso in serata. Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari: poco mossi o localmente mossi al largo. Temperature: stazionarie o in lieve aumento le minime sulla costa, massime in lieve calo.

Giovedì 14 settembre

Nuvoloso in mattinata sulle zone occidentali con possibilità di deboli ed isolate piogge, poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio poco nuvoloso sul litorale e addensamenti sulle zone interne associati a brevi rovesci temporaleschi, più probabili sulle zone orientali. Rasserenamento dalla sera. Venti: deboli occidentali al centro nord, meridionali al sud con rinforzi di Scirocco in Maremma. Mari: generalmente poco mossi. Temperature: minime in lieve aumento, stazionarie le massime.

Venerdì 15 settembre

Poco nuvoloso al mattino con addensamenti pomeridiani che potranno dar luogo a locali e brevi rovesci più probabili sulle interne meridionali e orientali. Venti: deboli meridionali. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie.

Sabato 16 settembre

Nuvolosità variabile associata a precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale. Venti: meridionali, deboli nell'interno, moderati di Scirocco sulla costa. Mari: mossi al sud, poco mossi. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie.

Domenica 17 settembre

Sereno o velato. Venti: tra deboli e localmente moderati di Scirocco. Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo. Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve aumento e superiori a fino a 31-33 gradi nelle zone interne (5-6 gradi sopra la media).