Meteo: esplode il caldo africano. Punte oltre 36 gradi. Ecco dove e quando

Firenze, 1 luglio 2023 – Ancora qualche giorno di instabilità sul fronte meteo, poi riesploderà l’anticiclone africano.

Secondo il meteorologo Mattia Gussoni, “almeno fino a mercoledì 5 luglio dovremo fare i conti con un'accesa instabilità foriera di temporali, prima del ritorno del gran caldo con punte di oltre 36 gradi al Sud e Centro Italia. Oggi, afferma il meteorologo, il passaggio della perturbazione manterrà l'atmosfera piuttosto instabile al Nordest e al Centro dove non mancheranno occasioni per precipitazioni sparse, anche temporalesche in montagna e su Umbria, Marche, Lazio (anche a Roma) e Abruzzo.

Da domenica l'allontanamento della perturbazione favorirà un debole aumento della pressione e così se al mattino ci sarà bel tempo, al pomeriggio scoppieranno dei temporali sui rilievi centro-settentrionali.

Questo sarà, a grandi linee, il leitmotiv anche dei giorni successivi. Fino a mercoledì ci saranno possibilità di temporali, soprattutto al Nord e non solo in montagna, ma a tratti pure in pianura. Il tempo sarà invece più soleggiato al Centro-Sud, eccezion fatta per un'instabilità pomeridiana relegata ai rilievi.

Sotto l'aspetto termico, dopo il calo piuttosto consistente dovuto al passaggio della perturbazione, le temperature torneranno a salire . I valori massimi però raramente andranno oltre i 31gradi, se non al Sud e localmente al centro.

Le cose, sottolinea Gussoni, «cambieranno radicalmente da giovedì 6; infatti dal continente africano l'anticiclone sub-tropicale si innalzerà repentinamente e comincerà a invadere il bacino del Mediterraneo e quindi l'Italia. Il tempo si stabilizzerà quasi ovunque, il sole sarà prevalente e le temperature torneranno a schizzare oltre i 35-36 gradi a partire dalle Isole Maggiori quindi al Sud e al Centro.

Avrà così inizio la seconda ondata di caldo africano, probabilmente più potente di quella portata dall'anticiclone precedente».

Domenica 2 luglio: sereno o poco nuvoloso con possibili locali e brevi rovesci o temporali pomeridiani sulle zone interne, in particolare in Appennino. Durante la notte e le prime ore della mattina possibili locali banchi di nebbia nelle vallate interne. Venti: deboli occidentali nell'interno, da sud sulla costa. Mari: mossi i bacini settentrionali, poco mossi gli altri. Temperature: stazionarie le minime, in aumento le massime e fino a 29-31 gradi nelle zone più calde.

Lunedì 3 luglio: sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio possibili isolati brevi rovesci o temporali nell'interno. Venti: deboli occidentali con locali rinforzi. Mari: mossi a nord di Capraia, poco mossi altrove. Temperature: pressoché stazionarie o in lieve aumento.

Martedì 4: Sereno o poco nuvoloso in mattinata. Nel pomeriggio moderato sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle zone interne e in Appennino associata a locali rovesci o temporali. Venti: deboli variabili tendenti a disporsi da ovest. Mari: fra poco mossi e mossi. Temperature: pressoché stazionarie.

Mercoledì 5: Poco nuvoloso salvo sviluppo di nubi cumuliformi nel corso del pomeriggio associate a brevi rovesci sui rilievi. Venti: deboli occidentali. Mari: poco nuvoloso. Temperature: stazionarie.