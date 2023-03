Meteo: la domenica delle Palme cambia tutto. Ecco la tendenza per la settimana di Pasqua

Firenze, 29 marzo 2023 – Come sarà il tempo per Pasqua e Pasquetta? “La tendenza meteo per la prossima settimana è alquanto inaffidabile, al momento”, spiega il meteorologo Lorenzo Tedici che chiama in causa un proverbio: “Palma bagnata, covone asciutto. Olivo bagnato, uovo asciutto”. “Dunque – continua Tedici – secondo i proverbi popolari la Pasqua (covone o uovo come simbolo) risulterebbe asciutta e soleggiata. Intanto vedremo se la Domenica delle Palme verrà confermata instabile e piovosa dai prossimi aggiornamenti dei modelli meteo”. In sintesi, bel tempo fino a sabato salvo piogge venerdì al Nord, domenica delle Palme instabile da confermare, Pasqua soleggiata secondo i proverbi e anche per qualche proiezione meteorologica, Pasquetta come ogni anno incerta. " In questi periodi molto variabili – sottolinea il meteorologo Tedici – emerge come le previsioni abbiano una validità ed un’onesta attendibilità fino a 3-5 giorni: oltre questo periodo dobbiamo monitorare bene il campo prima di avventurarsi in fantasie meteorologiche poco scientifiche”. Torna l’anticiclone Quel che è certo è che siamo in una fase spiccatamente primaverile e variabile. Se negli ultimi due giorni abbiamo assistito a un colpo di coda dell’inverno, nelle prossime ore un anticiclone nordafricano manterrà condizioni soleggiate su tutta l'Italia, salvo nubi sparse su Liguria, Appennino...