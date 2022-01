Firenze, 1 gennaio 2022 - I previsori del Lamma lo avevano annunciato: sarà un caldo anomalo. E soprattutto in montagna. Ma il 2022 è iniziato davvero in maneira folle, dal punto di vista meteorologico: in Toscana, sui rilievi, c'erano temperature da estate. E invece saremmo in inverno... anche se dal 6 gennaio sembra che masse di aria fredda riporteranno le temperature sulle medie stagionali.

Per capire che giornata sia stata sul fronte del termometro, il record di giornata (dati ufficiali del Cfr-Centro funzionale della Regione Toscana) è stato raggiunto all'Acquerino, la riserva naturale appenninica fra Prato e Pistoia: la stazione di rilevamento è posta a 950 metri sul livello del mare ma oggi a mezzogiorno e mezzo ha registrato 22,7°. A stupirsi sono stati gli stessi esperti del Lamma, che sul profilo Twitter del consorzio hanno citato un altro dato eclatante: "Temperature da record in montagna. Si segnalano 16,6 °C poco fa (arrivati a 17° poco prima di mezzogiorno) al Passo delle Radici (stazione posta a circa 1640 metri). A gennaio, da quando esiste questa stazione (1998) mai si erano superati i 15 gradi (15.1 °C)".

E questa inversione termica, per cui in altitudine fa più caldo che in pianura, è evidente dai dati di oggi: tutte le località più calde della Toscana si trovano sopra i 700 metri. A parte l'Acquerino, all'Orecchiella (Lucca) si sono superati i 20° nel primo pomeriggio e siamo a 1.169 metri. Sempre in provincia di Lucca temperature massime intorno ai 20° a Cervaiole, Careggine e Renaio, sui 19° a Bibbiana (Firenze), Campocecina (Massa Carrara), Camaldoli (Arezzo) e Casone di Profecchia (Lucca).

Solo due le località andate sottozero e solo di pochi decimi: Ortignano e Palazzo del Pero (entrambe in provincia di Arezzo).

Le previsioni del tempo del Lamma prevedono per domenica 2 gennaio sereno in montagna, con temperature in calo ma sempre di dieci-dodici gradi sopra la media stagionale, nuvoloso in pianura. Ma già lunedì colonnina di mercurio di nuovo in salita e solo la sera prima dell'Epifania ci sarà un calo termico.