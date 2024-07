Nubifragio, disagi su strade e treni a Prato e Pistoia

Carmignano (Prato), 24 luglio 2024 – Alberi caduti, vento e pioggia. Ieri pomeriggio su Carmignano si è abbattuta una vera e propria bufera. In particolare, come aveva avvisato sui suoi social il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti, gli alberi sono caduti “in via Stazione Comeana, via di Capezzana e via Valle”.

“La tormenta si è abbattuta per pochi minuti, ma con grande violenza e intensità, al punto da danneggiare le falde di copertura di alcune abitazioni in via Bacchereto e via Brunella. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la nostra polizia municipale con il supporto della protezione civile (Misericordia di Seano e Vab colline Medicee), per ripristinare la viabilità e rimuovere gli alberi caduti”.

Neanche il Pistoiese è stato risparmiato dal maltempo, in particolare a Quarrata si è abbattuto un violento temporale con grandine. Mentre a Pistoia, intorno alle 16, si è scatenato un nubifragio che ha creato qualche disagio in pieno centro.

Il temporale si è generato in Appennino intorno alle 15, ad ovest di San Marcello Pistoiese. Il sistema temporalesco è stato poi spinto dal vento in quota verso sud est, finendo per colpire la città un’oretta dopo la sua nascita. Il temporale ha fatto cadere in centro circa 15 millimetri di pioggia in pochissimi minuti, mentre le zone nord della città (come ad esempio Candeglia) hanno raccolto appena poco più di un misero mm. L’apprensione iniziale è stata causata dal vento, che ha toccato raffiche massime di 50/60 km/h. Sulla città è anche caduto qualche chicco di grandine.

L’apice della tempesta fortunatamente è durata solo pochi minuti, lasciando poi spazio a rassicuranti schiarite. Nonostante la brevità del fenomeno meteorologico, si sono verificati danni. Pioggia e fulmini, però, hanno generato rallentamenti sulla linea Pistoia – Prato – Firenze, con circolazione sospesa per quasi un’ora e ritardi oltre la mezz’ora in entrambe le direzioni. Problematiche e disagi simili anche per i viaggiatori sui treni della Porrettana del pomeriggio. Le raffiche di vento più forte hanno spezzato alcuni rami anche nella vicina Agliana.

In via Berlinguer, ad esempio, i tecnici del comune sono intervenuti per liberare la carreggiata dai pezzi di legno caduti dagli alberi. Alla biblioteca San Giorgio di Pistoia, invece, la pioggia è penetrata all’interno attraverso il tetto e sono stati messi secchi per raccogliere l’acqua.