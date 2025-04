Allerta meteo su tutta la Toscana: possibile pioggia forte, rischio idrogeologico

Firenze, 13 aprile 2025 – Scatta un’allerta gialla per rischio idrogeologico su tutta la Toscana. Comincerà alle 18 di domenica 13 aprile e finirà alla mezzanotte tra lunedì 14 e martedì 15. Una perturbazione con pioggia a tratti anche forte attraversa la Toscana. E le precipitazioni potrebbero caratterizzare anche i prossimi giorni di questa Settimana Santa, che porta alla Pasqua.

Rischio idrogeologico

Il tempo di domenica 13 aprile

Le previsioni per lunedì 14

Ma intanto la Protezione Civile si concentra appunto sulle ore tra domenica e lunedì. Il rischio idrogeologico significa che la pioggia potrebbe far innalzare il livello dei corsi d’acqua del reticolo minore. Dopo un autunno e un inverno difficili, con eventi estremi che hanno portato danni e purtroppo anche delle vittime, questo inizio di primavera porta appunto nuovi giorni di pioggia.

Le previsioni meteo in Toscana

L’allerta inizia alle 18 di domenica 13 aprile dunque. Il Lamma, secondo le sue previsioni, spiega che il tempo nel pomeriggio di domenica sarà da nuvoloso a molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse, in particolare nella seconda parte della giornata quando saranno possibili anche locali rovesci.

Per quanto riguarda lunedì 14 aprile il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con piogge sparse nella prima parte della giornata e diffuse nella seconda parte ed in particolare dal tardo pomeriggio. Nella giornata di lunedì aumenteranno le temperature. Ma la pioggia dovrebbe proseguire anche martedì 14 aprile, quando il Lamma segnala un cielo nuovoloso o molto nuvoloso con piogge e temporali. Una situazione quindi che verrà monitorata momento per momento dalla Protezione Civile.