Toscana, torna il maltempo: dopo una parentesi di sole, pioggia in arrivo da stanotte

Firenze, 12 aprile 2025 – Dopo giornate di tempo stabile e primaverile, la Toscana si prepara a un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Secondo le previsioni del consorzio Lamma, oggi – sabato 12 aprile – il cielo rimarrà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, ma con il passare delle ore aumenteranno le velature alte e stratificate.

I venti cominceranno a soffiare da sud-est, con un'intensificazione prevista dal pomeriggio, soprattutto lungo la costa. Proprio dalla notte inizierà il cambiamento: le prime piogge interesseranno le zone nord-occidentali e quelle più costiere della regione per poi estendersi nella mattina di domenica a gran parte del territorio. Le precipitazioni saranno più abbondanti sulle aree settentrionali.

I venti di scirocco continueranno a rinforzarsi e i mari si presenteranno molto mossi o agitati.

Il maltempo proseguirà anche lunedì 14 aprile, con piogge diffuse e soltanto una breve tregua al mattino, prima di un nuovo peggioramento nel pomeriggio.

Martedì 15 il tempo resterà instabile, ma con precipitazioni meno continue: si alterneranno momenti di sereno ad altri insegna delle piogge. Una breve pausa è attesa il giorno seguente, mercoledì mattina, ma nel pomeriggio del 16 arriverà una nuova perturbazione.

Anche per le giornate successive il cielo resterà grigio e piovoso. Insomma, la primavera rimane proprio in pausa.

Una possibile parentesi più asciutta è prevista per sabato prossimo, ma è ancora presto per dire se questa tendenza al miglioramento ci accompagnerà anche per il weekend di Pasqua e Pasquetta. Al momento si ipotizza una certa instabilità, con possibili piogge il giorno di Pasqua sulle zone nord-occidentali della regione, ma le previsioni necessitano di ulteriori conferme nei prossimi giorni. Anche Pasquetta potrebbe essere all’insegna dell’incertezza. “Ma è ancora presto per fare previsioni”, sottolineano dal consorzio meteorologico.

Le temperature resteranno invece miti, senza abbassamenti significativi.