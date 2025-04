Allerta gialla prolungata in Toscana. Si aggiunge anche il rischio idraulico: le aree interessate

Firenze, 14 aprile 2025 – Una nuova allerta gialla in Toscana. E’ stato infatti prolungato a tutta la giornata di domani, martedì 15 aprile, il provvedimento che la sala operativa della Protezione Civile della Regione Toscana aveva già emesso per oggi, 14 aprile.

L’allerta comprende ancora una volta il rischio idrogeologico ed è estesa a tutta la Regione, ma con una novità. In alcune zone della Toscana, come i bacini dell’Arno, del Serchio, dell’Ombrone e la Lunigiana è presente anche il rischio idraulico. Questo significa che la pioggia, oltre ad ingrossare i corsi d’acqua minori, potrebbe comportare l’innalzamento del livello dei fiumi più importanti. Ad un mese esatto dall’alluvione del 14 marzo, il meteo torna quindi a far paura.

Vale la pena di ricordare che l’allerta gialla prevede eventi con effetti localizzati, anche intensi, potenzialmente pericolosi a scala locale, di difficile previsione spaziale e temporale, con effetti dipendenti dalle condizioni di vulnerabilità locali.

Il Consorzio Lamma prevede per la giornata di domani, 15 aprile, cielo molto nuvoloso con piogge diffuse nella notte e nelle prime ore della mattina, più sparse nelle ore successive. Variabile e localmente instabile nel pomeriggio con possibilità di rovesci e temporali sparsi. Piogge più isolate in serata. Venti: deboli-moderati da sud, sud-ovest. Mari: mossi o localmente molto mossi. Temperature: in lieve aumento.

Maltempo che prosegue anche mercoledì. Il Lamma prevede cielo nuvoloso in mattinata con possibilità di piogge sulla costa e sul sud della regione. Nubi più compatte dal pomeriggio con piogge e locali temporali, più frequenti sulla costa e sulle zone limitrofe. Venti: di Scirocco moderati su costa e Arcipelago, deboli nell'interno. Mari: mossi in particolare al largo. Temperature: stazionarie o in lieve aumento nelle zone interne.