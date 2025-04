Pioggia e temporali, allerta meteo gialla sulla costa

Firenze, 9 aprile 2025 – Peggiorano le condizioni meteo. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso una allerta gialla per temporali sulla costa e nel Grossetano. Dal pomeriggio di oggi, mercoledì 9 aprile, e fino alle prime ore di domani, giovedì 10 aprile, previsti rovesci e temporali anche intensi più probabili sulla fascia costiera, in particolare tra il basso Livornese, il basso Pisano e il Grossetano. L’allerta resta valida dalle ore 18 di mercoledì 9 alle 8 di giovedì 10 aprile.

Per quanto riguarda Pasqua e Pasquetta, il Centro Meteo Italiano informa che una vasta struttura depressionaria è in movimento dall’Atlantico verso l’Europa occidentale con dunque un possibile netto peggioramento meteo per le regioni settentrionali.

Il fine settimana di Pasqua si aprirà con una rinnovata stabilità atmosferica – spiega il meteorologo Gussoni -, grazie alla rimonta dell'anticiclone africano che porterà sole e innalzamento delle temperature”. Il giorno di Pasqua invece si potranno verificare piogge e veloci temporali. Questo cambio meteo è dovuto al “passaggio di correnti più fresche e instabili in quota, pilotate da un ciclone centrato sul Nord Europa che destabilizzerà: al momento le zone maggiormente a rischio sarebbero le regioni del Centro-Sud”.