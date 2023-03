Tre vittorie di fila nella 2ª fase di merito per l’Under 16 della San Marco

La formazione Under 16 della San Marco ha ottenuto la terza vittoria consecutiva nel campionato di merito tra le migliori formazioni delle province di Lucca e Massa Carrara. Il team dei mister Paolo Braida e Nicolò Squassoni si è aggiudicato alla Covetta il derby contro il Don Bosco Fossone per 2 a 0 con reti di Ragaglini e Gambogi. In precedenza aveva battuto Lido di Camaiore (2-1) e Tirrenia (3-0). "E’ una squadra a cui devo fare un plauso – sottolinea il direttore sportivo Alessandro Luciani – perché, dopo aver concluso sul podio la prima fase provinciale, sta facendo bene anche in questa seconda fase di merito. E’ un gruppo che tra infortuni e problematiche varie nell’ultimo periodo si era trovato ridotto ai minimi termini a livello di giocatori disponibili ma che ha sempre lavorato con grande dedizione superando con bravura anche questo momento difficile. Tanti di questi ragazzi del 2007, fra l’altro, sono stati chiamati più volte a dare una mano di sopra ai loro compagni più grandi nel campionato regionale allievi Under 17 ed è un’esperienza che sicuramente ha arricchito il loro bagaglio in ottica futura. Una prossima stagione è già in piena programmazione".