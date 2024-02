Tiro con l’arco Ai campionati indoor di Pordenone Festa a tinte tricolori per le Frecce Apuane In finale battuta Roma

Ancora una volta la Compagnia Frecce Apuane di Massa è sul tetto d’Italia. Per la quarta volta, la seconda consecutiva, il team apuano ha vinto il titolo italiano Assoluto a squadre della divisione Arco Nudo. Ai campionati nazionali indoor 2024 di Pordenone il terzetto composto da Valter Basteri, Daniele Bruni ed Angelo Rappelli ha battuto per 6 a 0 in una finale quasi perfetta l’Arco Sport Roma. Lo stesso imbattibile trio massese si è aggiudicato il titolo tricolore a squadre anche nella propria classe di riferimento, la Master Maschile.

Sempre in questa classe è arrivato l’oro a livello individuale di Valter Basteri che ha totalizzato un punteggio di 543 che gli ha permesso di sopravanzare Ferruccio Berti (Arcieri di Volpiano) e Paolo Corradi (Arcieri Il Falco), fermatisi rispettivamente a 536 e 534. Il plurititolato arciere massese, già campione italiano assoluto e di classe outdoor nel 2023, tra pochi giorni tornerà a difendere i colori azzurri agli Europei in programma in Croazia, a Varazdin, dal 20 al 25 febbraio. Alla manifestazione continentale ha già partecipato nel 2022 in Slovenia e nel 2023 in Turchia.