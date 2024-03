Seconda Montignoso sempre più in vetta

LIDO DI CAMAIORE

2

MONTIGNOSO

5

LIDO DI CAMAIORE: Lari, Pardini Al., Ricci, Bertuccelli, Matrone, Cinquini, Petrucci, Fascioli, Dati, Luisotti, Dazzi. A disp. Masotti, Pardini An., Scognamiglio. All. Orsetti.

Montignoso: Bedei, Verduci, Perinelli, Canesi (31’ st Angeli), Granai, Di Benedetti, Giulianelli (35’ st Lorenzetti), Youssefi, Donati (1’ st Grossi), Costa (30’ st Cucurnia), Vatteroni (30’ st Del Sarto). A disp. Boni, Del Giudice, Giunta, Mosti. All. Alberti.

Arbitro: Boye di Piombino.

Marcatori: 13’, 45’ pt, 8’ st Costa (M), 32’ pt Dati (L), 35’ st Vatteroni (M), 45’ st Angeli (M), 49’ st Dazzi (L).

CAMAIORE - Il Montignoso non si ferma più e allunga a 8 la propria serie di vittorie rifilando 5 gol a domicilio al Lido di Camaiore. I rossoblù premono da subito sull’acceleratore e passano in vantaggio con Costa al 13’. I lucchesi non si scompongono e al 32’ trovano il gol del pari. Verduci e compagni non ci stanno e cercano di tornare immediatamente in vantaggio, riuscendoci allo scadere del primo tempo ancora con Costa.

La ripresa si apre in fotocopia: 8’ e Costa trova ancora la via del gol, firmando la tripletta. Gli uomini di Orsetti si scompongono e nei 10’ finali il Montignoso può dilagare: prima Vatteroni cala il poker, poi Angeli trova la cinquina. Nel recupero Dazzi accorcia le distanze, rendendo meno amaro il passivo per il Lido.

Alessandro Salvetti