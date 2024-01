Seconda La Carrarese giovani tenta la fuga

san prospero navacchio

1

carrarese giovani

2

SAN PROSPERO NAVACCHIO: Cateni, Tescione, Chetoni, Coscetti, Maini, Macchi, Ascani, Ciardelli, Fiumalbi, Collecchi, Garofalo. All. Carducci.

CARRARESE GIOVANI: Novarino, Conti, Biasci, Ragonesi, Agnesini, Raffo, Papi, Dell’Amico, Martinucci, Arnieri, Venturini. A disp. Poli, Scaletti, Guidi, Orlandi, Mallegni, Radicchi. All. Nardini.

Arbitro: Calabrese di Valdarno.

Marcatori: 10’ st Collecchi (S), 35’ st Orlandi (C), 50’ st Venturini (C).

Note: 25’ st espulso Dell’Amico (C), 30’ st espulso Fiumalbi (S).

CARRARA - Successo importantissimo per la Carrarese Giovani, che a Cascina ribalta il San Prospero Navacchio e approfitta al meglio della sconfitta della Fivizzanese per volare a più 4. Partita chiusa nel primo tempo, con le uniche occasioni che capitano ad Arnieri, fermato dal portiere al 2’, e al 30’ con Martinucci che spreca. La ripresa è più vivace, ma a passare in vantaggio sono i padroni di casa con Collecchi al 10’. Lo svantaggio scuote i ragazzi di Nardini, che si riversano in attacco in cerca del pari. Il rosso a Dell’Amico al 25’ mette nei guai gli azzurrini, ma dopo 5’ un’ingenuità di Fiumalbi ristabilisce la parità numerica. In 10vs10 l’assalto ospite riprende e al 35’ Orlandi di testa trafigge Cateni per l’1-1. I marmiferi attaccano ancora e al 48’ vanno in rete con Martinucci, ma l’arbitro annulla tutto. Il gol vittoria arriva comunque 2’ più tardi e porta la firma di Venturini.