Seconda Categoria Oggi allo stadio “Giannetti“ (ore 15) si gioca l’ultimo recupero. Monzone, esame Ponte delle Origini: "Sarà decisivo il sostegno dei tifosi»

Il campionato di Seconda Categoria girone A completa questo pomeriggio il turno della ventiquattresima giornata con il recupero della partita in programma dalla 15 sul “Giannetti“ tra Monzone e Ponte alle Origini. L’undici pisano diretto dalla mano ruvida di mister Frau, pur tra alti e bassi si è migliorato rispetto alla passata stagione e arriva a questo appuntamento forte del pareggio messo insieme contro il mai domo Atletico Carrara. Ed ecco uno dei tanti buoni motivi per cui i granata dovranno prestare forti attenzioni.

In casi come questi l’esperienza suggerisce estrema cautela. Soprattutto dopo quanto registrato nei terribili mesi di ottobre e novembre, con un avvicendamento tecnico, che, di fatto, ha cambiato tema tattico ad un complesso che negli ultimi due turni ha perso in casa del Pontasserchio e della regina del torneo Montignoso.

Il Monzone da questo pomeriggio alle 15 deve far diventare il “Giannetti“ irresistibile, ossia campo tabù. Sulla carta la bilancia dei valori che si calano nella partita pende dalla parte della squadra di Nicola Mastrini, ma si sa che il calcio è scienza tra le più inesatte. Per l’occasione l’ex presidente Andreino Fabiani, oggi segretario, lancia un appello a tutti coloro che hanno a cuore le sorti del sodalizio granata: "E’ indispensabile che i nostri sostenitori sentano l’importanza del loro ruolo, consapevoli che la squadra può arrivare alla conquista dell’intera posta in palio. Con la loro una presenza massiccia potremmo avere, oltre al sostegno, quella spinta necessaria per centare la vittoria".

Ebal.