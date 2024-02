Scontro al vertice per la San Marco 2009. Dimostrazione di carattere: Capostrada battuta

La squadra dell’annata 2009 della San Marco ha messo un altro mattoncino pesante verso la vittoria del campionato Giovanissimi Regionali, obiettivo che in estate non era neanche lontanamente immaginabile. Domenica mattina, infatti, i ragazzi allenati da Saverio Beghé si sono aggiudicati alla Covetta il combattutissimo scontro al vertice con il Capostrada imponendosi per 2 a 1 con le reti di Di Iorio e Conti. Con questo successo i rossoblù hanno intrapreso un piccolo tentativo di fuga prendendo un buon margine di vantaggio, quantificato in 4 punti, sulle dirette inseguitrici che rimangono Pistoiese, Capostrada e Pietrasanta. La San Marco di queste prime 15 gare giocate ne ha vinte ben 11 pareggiandone 3 e perdendone soltanto una all’andata col Capostrada, appena vendicata. Va aggiunto che gli apuani hanno già osservato il turno di riposo e che hanno all’attivo una partita in meno rispetto a Capostrada e Pietrasanta. A questo punto la rivale da tenere maggiormente d’occhio rimane la Pistoiese. Nello score dei leoncini risaltano i soli 5 gol presi in 15 gare che valgono loro la difesa più ermetica del girone.