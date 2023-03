Romagnano-Viareggio sfida tra Davide e Golia Festa per l’inaugurazione del manto erboso del Raffi

Sono stati letteralmente “bruciati“ in poche ore i 130 biglietti riservati alla tifoseria romagnanese. Già venerdì, a metà pomeriggio, la prevendita era di fatto conclusa. E’ stata una vera e propria “caccia al tagliando“ perché nessuno sportivo del paese vuole perdersi la “partita dell’anno“. Il Romagnano questo pomeriggio alle ore 15 sfida il Viareggio, nobile decaduta che guida la classifica del girone A di Prima Categoria. Lo fa nel suo stadio, il “Raffi“ di Castagnara, che proprio in settimana ha avuto l’omologazione da parte della Lega dopo i lavori di rifacimento del manto erboso. Soltanto giovedì è arrivato anche il via libera da parte della questura di Massa Carrara che ha limitato la capienza a 200 spettatori. Ai viareggini sono stati lasciati soltanto 70 tagliandi, a fronte delle centinaia richiesti. Loro entreranno dall’ingresso principale e si posizioneranno dietro la porta più vicina all’Aurelia. I tifosi locali, invece, accederanno alla tribuna dal cancello lato Conad.

Quella odierna è una sorta di “Davide contro Golia“ in chiave calcistica perché il Viareggio è la grande favorita al titolo. Sta facendo grandi investimenti per tornare quanto prima agli antichi fasti e togliersi da queste categorie minori. In classifica è primo con due punti di vantaggio ed un partita giocata in meno. Il Romagnano se vuole provare il difficile sorpasso deve tentarlo oggi, nel suo stadio e di fronte al suo pubblico. Sembra un’impresa titanica ma gli è già riuscita all’andata quando la squadra di mister Massimiliano Incerti si è imposta al Marco Polo Center con un clamoroso 4 a 2. In caso di successo i leoni passerebbero momentaneamente al primo posto. Nel turno successivo riposeranno mentre il Viareggio giocherà in casa contro l’ostico Folgor Marlia, terzo in classifica.

La partita verrà trasmessa in diretta streaming su Youtube Pool Sportivo Station Versilia.

Gianluca Bondielli