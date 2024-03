Promozione San Marco stecca col Viareggio

luco

LUCO: Rizzo, Nencioli, Buzzigoli, Arias Arango, Cirillo, Kuka, Trotta, Gianassi, Capetta, Parrini, Alivernini. A disp. Genovese, Satta, Maritato, Maenza, Cianferoni, Parri, Urzetta, De Sanctis, Mascherini. All. Bellini (squalificato, in panchina Landi).

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Magistrelli, Menichetti, Bellotti, Miceli, Verdi, Gabrielli, Grasselli, Petracci, Bruzzi, Simonelli. A disp. Razzoli, Costi, Bresciani, Gaddari, Scaldarella, Santoni, Agolli, Vicari, Beghini. All. Bellotti.

Arbitro: Mauro di Pistoia (Mangoni di Pistoia e Moriconi di Lucca).

Note: gara rinviata per impraticabilità del terreno di gioco

GREZZANO - Non è stata giocata la partita valevole per la ventottesima giornata del campionato di Promozione tra il Luco e la Lunigiana Pontremolese. Il direttore di gara ha deciso che non c’erano le condizioni per disputare la sfida, dopo vari sopralluoghi.

Lo stop definitivo è arrivato solo pochi minuti prima delle 15.30, quando le condizioni meteo in Mugello erano migliorate e si erano fatti largo i primi raggi di sole. Le condizioni del fondo del campo sportivo ’Stefano Bini’ di Grezzano non sembravano particolarmente critiche: a giudizio della dirigenza di casa più di una volta le partite del Luco erano state giocate in queste condizioni. La pioggia abbondante caduta intorno all’ora di pranzo aveva molto appesantito il campo di gioco. Da decidere la data del recupero.

Oltre al consueto mercoledì (in questo caso il 20 marzo), si potrebbe prendere in considerazione il fine settimana del 23 e 24 marzo, quando i campionati dall’Eccellenza alla Seconda Categoria rimarranno fermi per la disputa del Torneo delle Regioni.