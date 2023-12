Prima categoria. Poker Mulazzo col Pescia, pareggio risicato del Serricciolo

romagnano

0

folgor marlia

3

ROMAGNANO: Biagi, Bongiorni, Mussi, Dell’amico (71’ Bedini), De Angeli, Melis (80’ Colasanto), Pedrazzi (46’ Mancini), Domenici, Bertuccelli, Biagini Mirko, Biagini Marco (60’ Fruzzetti). All. Matelli.

FOLGOR MARLIA: Menchetti, Cesimi (80’ Betti), Degl’Innocenti (11’ Della Maggiora), Tuzi, Borelli, Petretti, Curumi (91’ Busembai), Giannotti, Pistoresi, Ragghianti, Sparavecchia (60’ Franco L.). All. Gambino. A disp. Mazzotta, Andreini, Jovani, Franco A., Quilici.

Arbitro: Hassan Fracasso di Pisa.

Marcatori: 40’ Pistoresi, 72’ e 77’ Curumi.

ROMAGNANO - Brutta caduta interna del Romagnano. Alla fine mancavano all’appello anche Barbetti e Corsi. I locali hanno fatto bene i primi 20 minuti. Da una bella azione in fascia destra di Bongiorni è nata una grande occasione con Bertuccelli che di petto ha provato a buttare in rete da pochi passi ma il suo tiro è stato salvato sulla linea di porta. Il bomber ci ha provato anche dal limite ma senza fortuna. La Folgor ha trovato il gol al 40’ con il portiere Biagi che ha subito una carica non rilevata dall’arbitro e sulla palla persa ha infilato in rete Pistoresi. Nella ripresa la gara si è fatta in salita per il Romagnano con gli ospiti, molto forti in difesa, con soli 5 gol subiti in campionato, che si sono chiusi bene. Bongiorni ha perso palla regalando il raddoppio a Curumi che cinque minuti dopo ha siglato la sua personale doppietta.

Gianluca Bondielli