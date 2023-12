Massese sprecona Raggiunta nel recupero

zenith prato

3

massese

3

ZENITH PRATO: Brunelli, Bucciantini, Castiello, Bagni, Cela, Lunghi, Kouassi, Saccenti, Chiaramonti, Rosi, Ciravegna. A disp.: Landini, Luka, Mariani, Casini, Buscema, Moretti, Gonfiantini, Braccesi, Mari. All.: Settesoldi.

MASSESE: Paci, Del Pecchia, Bertonelli, Zavatto, Brizzi, Marchini, Andrei, Bonini L., Buffa, Cornacchia, Maggiari. A disp.: Lenzoni, Berti, Scarf, Bennati, Baracchini, Catola, Sidibe, Dutilh, Cherubini. All.: Del Nero.

Arbitro: Baldesseroni di Pistoia.

Marcatori: 2’, 65’ (r) e 93’ Chiaramonti, 15’ (r) Buffa, 21’ (aut.) Castiello, 55’ Maggiari

Note: 57’ espulso Scarf.

PRATO - Gol ed emozioni a raffica fra Zenith Prato e Massese. La Massese rimane con l’amaro in bocca di aver visto sfumare in pieno recupero una vittoria che sarebbe stata fondamentale per la rincorsa alle zone alte della classifica. I padroni di casa, invece, portano a casa un punto prezioso in rimonta e rimangono in corsa per i play off salendo a quota 23 punti. Partenza col turbo dei padroni di casa, che al 2’ passano subito in vantaggio: Kouassi recupera palla e corssa per Chiaramonti, che di testa infila l’1-0. Immediata la reazione ospite, con Buffa che viene steso in area da Bagni e guadagna un penalty. Dal dischetto lo stesso Buffa è glaciale nel superare Brunelli, pareggiando i conti del match. Al 20’ pericoloso Andrei con un tiro dal limite che sfiora il palo. Al 21’ la Massese passa in vantaggio per colpa della sfortunata deviazione di Castiello, che infila inavvertitamente nella sua porta un cross innocuo.

I pratesi provano a reagire un minuto dopo con Chiaramonti, che non trova la porta, e con Kouassi, che al 28’ costringe Paci ad un difficile intervento per mantenere avanti i suoi. Al 37’ ancora pericoloso Chiaramonti con un bel diagonale di poco a lato. Il primo tempo si chiude quindi con la Massese avanti di un gol. Nella ripresa al 54’ è subito Buffa che impegna Brunelli con un gran tiro da fuori. Al 55’, però, la squadra di Del Nero passa ancora: contropiede di Cornacchia con tiro respinto da Brunelli, ma sul pallone si avventa Maggiari che infila il 3-1. Due minuti più tardi Scarf rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. La Zenith si lancia in avanti per provare a riaprire la partita. Al 60’ serve un miracolo di Paci per dire di no al colpo di testa di Chiaramonti. Al 65’, però, Ciravegna viene steso in area dallo stesso paci e guadagna un calcio di rigore. Dagli undici metri ancora Chiaramonti non sbaglia e riapre il match. All’80’ Paci, con l’aiuto del palo, riesce a disinnescare un tiro dal limite insidiosissimo di Kouassi. Proprio in pieno recupero, sugli sviluppi di una punizione esterna, si accende una mischia che ancora Chiaramonti risolve con una zampata delle sue, segnando la personale tripletta e il definitivo 3-3 che manda i titoli di coda su questo 2023.

Leonardo Montaleni