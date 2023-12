Massese Scontro chiave. Urgente macinare punti

La Massese arriva a Monsummano Terme, dove alle 14:30 di oggi è attesa allo Stadio Roberto Strulli dal Valdinievole Montecatini per uno scontro chiave in ottica salvezza. I padroni di casa, reduci da un solo punto – ottenuto grazie allo 0-0 contro il Fucecchio – e da zero gol segnati nelle ultime 4 gare, hanno la chance di allungare in classifica e cercare così di portarsi fuori dai pericoli della zona playout. I biancocelesi occupano infatti la 14esima piazza con 14 punti, al pari del Fucecchio, a cavallo fra playout e salvezza e sono preda degli attacchi degli uomini di Del Nero, terzultimi a quota 11, ma che dopo un avvio terribile potrebbero finalmente agganciare la zona salvezza e, perché no, dare il via ad una clamorosa rimonta come ipotizzato dallo stesso allenatore. I progressi mostrati nelle ultime uscite hanno permesso a Del Nero di guardare con positività al futuro: "Manca ancora un intero girone di ritorno – ha detto il tecnico zebrato –. Per il momento pensiamo a tirarci fuori da questa situazione, ma le possibilità di iniziare una clamorosa rimonta per andare a giocarci i playoff ci sono".

La chance è d’oro, visto anche lo stato di forma non ottimale dei pistoiesi, che una settimana fa sono caduti per 5-0 in casa del non irresistibile Zenith Prato. Per tentare l’impresa in quel di Monsummano, mister Del Nero non potrà contare su Terigi, la cui assenza, assieme alle condizioni precarie di Del Pecchia, libera spazio per l’esordio (anche da titolare) del nuovo acquisto Matteo Zavatto, su cui il tecnico ha speso parole al miele: "L’ho conosciuto quando allenavo a Forte dei Marmi. È un giocatore importante e d’esperienza per la categoria, poiché nelle ultime due stagioni ha vinto due campionati. Ci darà sicuramente una grandissima mano. Ben vengano giocatori come lui".