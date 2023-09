Massese, prova di carattere "Pari sofferto ma meritato"

Lo zero a zero di Camaiore nel debutto della Coppa Italia d’Eccellenza ha soddisfatto il tecnico Giuseppe Della Bona (nella foto). "Partiamo dal presupposto che abbiamo incontrato una grande squadra, costruita per cercare di vincere il campionato – ha commentato il mister massese –. Loro hanno cambiato solo quattro giocatori mentre noi avevamo dieci undicesimi nuovi. Era preventivabile trovare un po’ di difficoltà. Abbiamo sofferto soprattutto all’inizio del primo tempo dove abbiamo concesso un po’ troppo. Non avevamo le distanze giuste fra i reparti. Sono contento perché la squadra nel secondo tempo non ha più concesso granché. Paci ha fatto solo una parata al novantesimo. Sapevamo che c’era da soffrire e lo abbiamo fatto portando a casa un pareggio. Adesso ci sarà il ritorno e ci faremo trovare pronti.

"Questo era un test molto importante – prosegue il tecnico bianconero – per noi ed il fatto di non aver perso ci da fiducia e la forza per lavorare ben in settimana per preparare al meglio la prima di campionato. Nella ripresa abbiamo perso la spinta di Andrei sulla destra. Sapevamo che Terigi non aveva i novanta minuti e lo abbiamo preservato per evitare rischi inutili. Andrei è stato bravo in entrambi i ruoli. Marchini è entrato bene anche se abbiamo abbassato un po’ troppo il baricentro e non siamo più riusciti ad essere pericolosi. Adesso testa alla prima di campionato. Giocheremo contro una neopromossa che ha vinto due campionati di fila. Troveremo una Geotermica piena d’entusiasmo che sul proprio campo e contro la Massese vorrà fare la grande prestazione".

"Abbiamo fatto una buona gara – ha aggiunto il capitano Andrea Vignali – contro un Camaiore forte e con qualità che sarà una pretendente alla vittoria del campionato. Io purtroppo da tre settimane devo convivere con un problema al tendine d’Achille che mi si infiamma. Ho una lacerazione e male all’osso. Vedremo come muoverci per risolverlo".

Gianluca Bondielli