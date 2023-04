Massese già al lavoro per la prossima stagione

Il campionato d’Eccellenza si è concluso da poco ma la Massese si sta già muovendo sotto traccia per programmare la prossima stagione. Dopo aver ’bloccato’ l’allenatore dei miracoli è alle liste un’altra conferma in casa zebrata, quella del direttore generale Augusto Cantoni che è stato proprio colui che ha voluto fortemente Giuseppe Della Bona sulla panchina bianconera.

Il presidente Antonio Gerini avrebbe, dunque, intenzione di proseguire il progetto intrapreso a otto giornate dal termine di questo campionato e che si è rivelato vincente visto che ha portato ad una salvezza indiretta della squadra del tutto insperata.

"Posso dire che è motivo di grande orgoglio per me essere entrato a far parte del gruppo Massese – ha spiegato lo stesso Cantoni – e vorremmo che questo senso di appartenenza fosse tale per tutti coloro che ne faranno parte. L’impegno per me è massimo e soprattutto c’è lo sforzo per riuscire a fare qualcosa di ancora più buono e che ci possa far soffrire di meno. Le ambizioni sono ben diverse dall’obiettivo raggiunto quest’anno".

"Ringrazio il presidente – ha proseguito – per la fiducia che ha riposto in me chiamandomi a febbraio. Abbiamo fatto un grande lavoro insieme anche se lui per motivi di lavoro è spesso distante da casa. Se io sono ricomparso sulla scena della Massese è stato solo ed esclusivamente per riuscire a dare una stabilità a questa società ed un futuro fatto di piacevoli sorprese, emozioni e vittorie".

Cantoni ha già le idee molto chiare su come dar seguito a questo progetto.

Gianluca Bondielli