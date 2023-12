La Massese mette nel mirino la Cuoiopelli. Del Nero: "Dobbiamo limitare gli errori"

Una sfida che si presenta da sola per la Massese, che domenica ospita al Vitali la capolista Cuoiopelli per dimenticare subito la sconfitta di Coppa Italia contro il Cecina e dare seguito al successo della scorsa settimana in casa del Montespertoli. Il tecnico delle zebre Davide Del Nero, alla sua terza partita in otto giorni, suona la carica e descrive le proprie impressioni sulla nuova squadra.

"Partite come quelle contro la Cuoiopelli – dice – si preparano da sé perché i ragazzi hanno consapevolezza dell’avversario. Ciò che dobbiamo fare è andare in campo per giocare la nostra partita cercando di limitare il più possibile gli errori e senza aver paura del loro blasone e della loro classifica. Arriviamo da due partite da cui prendo gli aspetti positivi: domenica è stato fatto un buon secondo tempo, così come in Coppa, quando abbiamo giocato 25 minuti praticamente perfetti contro una squadra ben attrezzata. Logicamente, ci sono alcuni aspetti che devono essere migliorati, ma la strada intrapresa è quella giusta e vederemo dove potrà portarci". La sfida con i livornesi ha sicuramente tolto giorni di preparazione preziosi per i bianconeri, che dovranno comunque essere "carichi e pronti a dare il centodieci per cento. Mercoledì è stata una battaglia, può aver tolto qualcosa, ma sarebbe stato ancora peggio essere eliminati dopo i supplementari".

Nessuno stravolgimento di modulo in vista e anche dall’infermeria non arrivano grosse novità, con le solite assenze dei lungodegenti Ricci e Vignali: "L’assetto – aggiunge il mister – resterà simile a quello visto finora: tre difensori o tre centrocampisti con vertice basso o con un trequartista. I ragazzi lo hanno recepito bene, poi vedremo se nelle prossime giornate ci sarà da cambiare qualcosa. In settimana Bracci e Terigi hanno avuto qualche problema che si sono portati dietro da Montespertoli. Sono stati tenuti precauzionalmente a riposo quindi la rosa sarà pressoché al completo"

Da ieri, inoltre, s’è aperta la sessione invernale di mercato, con la Massese che, cauta, cercherà di portare alla corte di Del Nero nuovi innesti: "Con il direttore Cantoni parliamo – conclude Del Nero –, quindi qualcosa si muoverà. L’intenzione è di migliorare la rosa ma per adesso è presto per fare nomi". Intanto la società rende noto che nelle sfide di questa domenica e di domenica 13 dicembre sarà possibile ritirare allo stadio i Panettoni del Cuore della Fondazione Monasterio, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

