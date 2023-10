Il Città di Massa spartisce la posta contro l’Alberino a Avenza

E’ singolare che la San Marco Avenza alla sua quinta gara ufficiale della stagione si ritrovi ad affrontare per la terza volta la LunigianaPontremolese. Dopo averla eliminata dalla Coppa il confronto si ripropone adesso in campionato. I rossoblù vengono dal turno di riposo previsto dal girone a 17 squadre. Un vantaggio o uno svantaggio? Risponde il direttore sportivo Gabriele Panizzi: "Da una parte è stato un bene perché venivamo dalla partita di Coppa del mercoledì ed abbiamo avuto modo di recuperare le forze ma dall’altra non è che se ne avvertisse particolarmente la necessità visto che in campionato abbiamo giocato soltanto due partite. Magari se il turno di riposo fosse arrivato più avanti quando gli impegni ravvicinati si faranno sentire ci avrebbe fatto più comodo ma va bene ugualmente. Per quanto riguarda il match odierno ormai le due squadre si conoscono piuttosto bene, si gioca a carte scoperte".

La San Marco quest’oggi dovrà fare a meno di Emanuele Smecca, match winner di Coppa, per un problema muscolare e non avrà neppure Lorenc Shqypi che in campionato ha ancora due turni di squalifica da scontare. Rispetto al match di Coppa davanti potrebbero esserci, quindi, Maggiore e Mancini dal primo minuto. Mister Alessi ha recuperato Aliboni che aveva avuto qualche problema fisico in settimana e tra i disponibili ci saranno anche Dell’Amico, seppure non al meglio, e Cacciatori, alla sua prima convocazione.